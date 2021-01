Alcoutim ajuda o Centro Paroquial de Martim Longo com 8500 euros

No âmbito do plano de contingência COVID-19 para o município de Alcoutim, o Centro Paroquial de Martim Longo vai receber um apoio financeiro extraordinário num valor superior a 8.500 euros.

A verba a atribuir destina-se à realização de obras de melhoramento, designadamente ao nível do conforto térmico e da canalização de água quente, já que o Centro Paroquial tem cedido, gratuitamente ao município, o salão do Centro de Dia onde está instalada a ZAP – Zona de Apoio à População, prevista no plano de contingência COVID-19 para o Município de Alcoutim.

Osvaldo Gonçalves referiu que «o investimento justifica-se porque o espaço cedido gratuitamente está ao serviço da proteção civil e com prontidão imediata para resposta a qualquer situação que possa acontecer no concelho. Contudo, a climatização era inexistente e é fundamental para garantir as melhores condições de acolhimento».