Albufeirense André Paulo estreia-se e é Campeão Nacional pelo Sporting

Guardião de 24 anos entrou em campo no jogo desta noite.

André Paulo, guarda-redes de 24 anos natural de Albufeira, estreou-se na noite de hoje, quarta-feira, dia 19 de maio, pela equipa principal de futebol do Sporting Clube Portugal, sagrando-se, oficialmente, Campeão Nacional.

O guardião algarvio, que fez a sua formação no Imortal de Albufeira, passando também pelos escalões jovens do Portimonense, jogou no Casa Pia e também no Real de Massamá, antes de rumar a Alvalade, onde representou a equipa B dos leões por 23 vezes.

No jogo de hoje, frente ao Marítimo, o técnico Rúben Amorim lançou o jovem albufeirense para o lugar de Max, aos 68 minutos. O keeper ainda sofreu um golo, aos 89 minutos, que não beliscou a vitória do Sporting por 5-1.