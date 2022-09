A banda Quinta do Bill sobe ao palco na sexta-feira, dia 16 de setembro, na Marina de Albufeira, no festival Never Ending Summer.

O concerto, marcado para as 22h00, comemora os 35 anos de carreira da banda de folk-rock portuguesa e traz temas como «Voa», «Senhora Maria do Olival», «Se Te Amo», «Menino», «Os Filhos da Nação», entre outros.

O vocalista do grupo, Moisés, afirmou que «é sempre um prazer enorme para a Quinta do Bill regressar ao sul e a Albufeira. Prometemos fazer a festa no dia de abertura do Never Ending Summer, com todas as pessoas de Portugal e de muitos outros países que estarão a assistir ao concerto e a celebrar conosco a cultura e a gastronomia do Algarve».

O Never Ending Summer 2022, que se assume como o último grande festival de verão do Algarve decorre entre os dias 16 e 18 de setembro.

Além da Quinta do Bill, o programa musical inclui David Carreira, Átoa, A Kind of Queen e Quem é o Bob?, bandas de tributo aos Queen e a Bob Marley, respetivamente. Este é um certame que tem também como propósito principal revelar a gastronomia, o desporto e o artesanato que existe no Algarve.

Este ano, a organização espera que o festival atraia mais de 40 mil visitantes. De acordo com a Administração da Marina de Albufeira, entidade promora do evento, «o objetivo é mostrar à população residente e aos turistas que nos visitam, que o verão na Marina está longe de acabar».