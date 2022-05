Nova viatura «Viking» garante época balnear mais segura em Albufeira

Viatura é «única no país».

A Yamaha Motor Europe Sucursal em Portugal, associou-se à ANSA – Associação Nadadores Salvadores de Albufeira através da disponibilização de uma viatura única em Portugal, designada «Viking», para missões de vigilância, prevenção e salvamento na orla marítima de Albufeira, entregue ontem, quarta-feira, dia 18 de maio, em frente aos Paços do Concelho.

A empresa e a associação «uniram esforços para corresponder aos anseios da Câmara Municipal de Albufeira, para melhorar a valorização da região como destino de excelência que é, cada vez mais seguro, e de melhorada qualidade de vida», refere o vice-presidente da autarquia, Cristiano Cabrita, responsável pelo pelouro das praias.

Esta viatura 4×4 está preparada com tecnologia para mobilidade em qualquer tipo de terreno, permitindo melhorar os índices de atuação, eficácia e eficiência, através da chegada dos meios de socorro a qualquer local e em especial aos de acesso mais difícil.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal, diz-se «grato» e congratula a atitude da Yamaha Motor Europe Sucursal em Portugal, «pois vem juntar-se à nossa vontade e necessidade de garantir uma época balnear segura, agradável e eficiente para todos. Fazer um bom trabalho ao nível da vigilância, resgate e socorro não pode ficar pela boa vontade da ANSA e dos seus profissionais, têm que ter os meios adequados».

Segundo o autarca, a sinistralidade nas 25 praias de Albufeira, todas elas com o galardão da Bandeira Azul, «não é significativa e para isso tem contribuído a prontidão e a qualidade técnica dos socorristas», que trabalham em rede com outras organizações concelhias como os Bombeiros, GNR, Capitania, Centro de Saúde e outros.

«Esperamos muito que, depois de um período severo motivado pela pandemia, pelas dificuldades económicas e pelo conflito bélico que nos assola já há tempo demais, as férias de quem escolheu Albufeira para investir na sua saúde física e psíquica sejam comprovadamente um êxito. Albufeira faz bem à saúde», garante o edil, referindo ainda estarem já a decorrer «diversas ações de sensibilização ambiental, assim como o devido reforço de apoio à manutenção das praias».

Segundo os responsáveis da Yamaha, «esta viatura diferenciada está equipada com um motor monocilíndrico de 686 CC de grande potência, com uma sofisticada transmissão Ultramatic 4×4, com três modos, que permite abordar com mais confiança os terrenos mais difíceis, para qualquer tipo de desafio apresentado, estando totalmente equipada para emergências, garantindo assim à sua tripulação de nadadores salvadores, superiormente certificados pelo Instituto de Socorros a Náufragos, o sucesso nas importantes missões a cumprir».

A empresa refere ainda que «para a customização desta viatura contámos com a colaboração da Ex Incêndios, empresa que trouxe um valor acrescentado na fase de transformação, executando-a em função dos requisitos que tínhamos para esta viatura de salvamento».