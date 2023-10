Lagos aprova voto de pesar em memória de Sandra Marreiros

A Câmara Municipal de Lagos aprovou, na última reunião, um voto de pesar dedicado a Sandra Maria Horta Marreiros.

Sandra Marreiros exercia funções de direção no Núcleo Especializado para o Cidadão Incluso (NECI), instituição particular de solidariedade social onde, enquanto técnica, se destacou profissionalmente, ajudando a construir um novo paradigma de serviço social assente na integração e valorização das pessoas com deficiência e suas famílias.

Empreendedora, Coach, formadora e instrutora, Sandra Marreiros dinamizou regularmente na Biblioteca Municipal de Lagos atividades de meditação e de capacitação para o sucesso pessoal e profissional, bem-estar e produtividade.

Atenta, dedicada, sensível e determinada, Sandra será também recordada pelo sorriso aberto que a caracterizava e pelo franco e excelente relacionamento que mantinha com todas as entidades e pessoas com quem interagia no exercício da sua atividade profissional, bem como nas demais dimensões da sua vida pessoal e familiar.

Nesta singela, mas sentida, homenagem de despedida, a autarquia endereça à sua família, amigos e colegas, os mais sinceros e sentidos pêsames.