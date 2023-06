Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza regressa a Albufeira

Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza está de volta a Albufeira e traz atuações dos D.A.M.A, Miguel Gameiro e Polo Norte e do duo Némanus.

Está de regresso a Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza, uma iniciativa que se realiza pelo terceiro ano consecutivo no Município de Albufeira e que celebra a sua 25.ª edição. Este ano, a feira realiza-se num novo espaço dentro da Marina de Albufeira e conta com as atuações dos D.A.M.A, Miguel Gameiro e Polo Norte, e o duo Némanus.

A iniciativa vai decorrer nos dias 7, 8 e 9 de julho e conta com as habituais atividades e pontos de interesse de visita. A apresentação oficial do certame decorreu na passada quinta-feira, 15 de junho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, do Diretor Regional da Agricultura do Algarve, Pedro Monteiro, do presidente da AFCA – Associação da Federação de Caçadores do Algarve, Victor Palmilha, e do administrador da Albumarina, João Amaral, para além de representantes das forças de segurança, Executivo da Autarquia, representantes das Juntas de Freguesia e imprensa regional.

Na altura foi assinado o contrato entre o Município e a AFCA com vista à realização deste certame. Este ano, o evento decorre num novo espaço na Marina de Albufeira, com o intuito de «facilitar a mobilidade dos visitantes», referiu o presidente da autarquia.

O edil mencionou ainda que «a Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza é um evento que já é uma tradição no Algarve e em Albufeira» ao reforçar que se trata «de uma iniciativa que visa divulgar a gastronomia, o artesanato, a música e a ruralidade, promovendo o turismo cinegético».

Dia 7 de julho, sexta-feira, a mostra abre às 18h30 com uma cerimónia de abertura e respetiva visita aos expositores. Neste dia, os visitantes podem assistir à prova de cataplana, ao espetáculo equestre «Algarve Equestre» e à atuação de pequenos e grandes artistas locais. O grande destaque da noite é a atuação da banda D.A.M.A., que promete divertir todos os presentes.

Dia 8, sábado, o recinto abre a partir das 07h00. Do programa constam diversas atividades, nomeadamente o concurso de Mel do Algarve e o XXVIII Concurso Nacional de Ovinos da Raça Churra Algarvia. Às 23h00, Miguel Gameiro e Polo Norte sobem ao palco.

No último dia, domingo, dia 9, à semelhança do ano passado, o destaque vai para o colóquio intitulado «A Gestão Cinegética e as Alterações Climáticas», a ter lugar às 09h30, no Auditório Municipal do concelho.

O recinto abre às 11h00, e no período da tarde, às 16h00, acontece a visita à feira pelas Entidades Oficiais. Às 22h00 tem lugar o último espetáculo da feira, com o concerto do duo Némanus. De referir que o recinto encerra nos primeiros dois dias às 02h00 e no último às 01h00.