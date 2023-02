Domino’s inaugura nova loja em Albufeira, a terceira no Algarve

A Domino’s acaba de inaugurar a terceira loja no Algarve, no Edifício D. Carlos da Estrada de Santa Eulália, em Albufeira.

Não há duas sem três. Por isso, a Domino’s abriu a terceira loja no Algarve, desta vez em Albufeira. Este novo estabelecimento está localizado perto da Rua da Oura, criou 23 postos de trabalho, e promete ser paragem obrigatória tanto nas férias, como no regresso à rotina neste início de ano.

Com a ambição de chegar a cada vez mais portugueses, a cadeia norte-americana inaugura este espaço em Albufeira, onde todos vão poder usufruir das pizzas de massa fresca, do molho de tomate português e de muitas outras opções do menu, desde entradas a sobremesas.

Por isso, o convite está feito: «se está pelo Algarve e lhe apetece uma pizza, uma salada ou até mesmo um outro produto Domino’s, basta dirigir-se à nova loja em Albufeira ou pedir através da app», incentiva a marca.

«Tal como tínhamos anunciado no ano passado, o Algarve é uma das regiões em que queremos alargar a nossa oferta por todo o seu potencial e onde queremos chegar a cada vez mais clientes. Esta é a nossa 54º loja em Portugal e não podíamos estar mais entusiasmados. É mais um marco histórico da marca no nosso país e que nos vai permitir criar ainda mais postos de trabalho na região e proporcionar aos turistas e locais mais variedade e qualidade de serviços», afirma Álvaro Amador, diretor de operações da Daufood Portugal.

Em breve, esta nova loja terá disponível os novos Menus Come e Bebe, em que os clientes podem provar tudo aquilo que desejam, a partir de 7,95€. Além disso, às quintas-feiras existe também a Promocalhas, uma promoção lançada todas as semanas com várias ofertas, como é o caso de pizzas com descontos de 50 por cento, ou uma dinâmica de Mix & Match, onde na compra de dois produtos (até cinco) cada produto fica por 5,95€.

O Grupo Daufood é responsável pela gestão da marca em 12 países europeus, entre eles Portugal. Entre lojas próprias e em modelo de franchising, a cadeia pretende ter presença em todas as regiões portuguesas e continuar a chegar a cada vez mais pessoas em 2023.

A nova loja tem morada na Estrada Santa Eulália, Edifício D. Carlos 8200-269 Albufeira, e conta com serviço de entregas e take-away.

Quem tiver interesse em abrir uma Domino’s ou tornar-se franquiado, pode entrar em contacto com a marca através do e-mail (infofranchising@dominospizza.pt).