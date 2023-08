Dia Mundial da Grávida celebrado com concerto em Albufeira

Albufeira celebra o Dia Mundial da Grávida em concerto e com uma sessão explicativa onde participam profissionais de saúde.

O Dia Mundial da Grávida, comemorado no dia 9 de setembro, em Portugal a partir de 2011, vai ser marcado com um concerto dedicado às gestantes do concelho de Albufeira, no âmbito do MAMIS (Programa Maternidade, Atividade Física, Meditação, Ioga e Sensorialidade), desenvolvido pela autarquia.

O momento decorre na sala polivalente das Piscinas Municipais de Albufeira, ao som de uma harpa e trompa, entre as 10h00 e as 12h00, sob o lema «Respirar com Música».

O momento musical, que envolve luzes e proporciona uma ocasião relaxante, prossegue com uma sessão explicativa, subordinada ao tema «Gravidez e a importância da respiração»

O objetivo é que os bebés usufruam dos benefícios de uma música construída para eles e para as gestantes.

Mas não só, dar a oportunidade às grávidas de falarem, usufruírem de informações prestadas por profissionais de saúde, e esclareceram as suas dúvidas.

O espetáculo comemorativo do Dia Mundial da Grávida em Albufeira é de entrada gratuita, mas limitado a 30 participantes, pelo que é necessária inscrição prévia através de e-mail (mamis@cm-albufeira.pt).

Recorde-se que o programa MAMIS foi criado em 2019, pela Câmara Municipal de Albufeira, com o propósito de apoiar a maternidade no município.

A iniciativa, que arrancou em dezembro do referido ano, tem vindo a proporcionar às gestantes e recém-mamãs diversas sessões de atividade física adaptada e sessões educativas.