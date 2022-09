Clube Avô de Albufeira vai abrir inscrições para o novo ano

De 19 a 23 de setembro, os seniores do concelho podem inscrever-se para as atividades do novo ano letivo do Clube Avô de Albufeira.

O mês de setembro marca o início de mais um ano letivo no Clube Avô de Albufeira, um serviço integrado na Divisão de Apoio Social do município que tem como objetivo promover o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da população sénior do concelho.

Todas as diversas atividades são destinadas a residentes e/ou recenseados em Albufeira, com idade igual ou superior a 65 anos e/ou reformados, que pretendam um envelhecimento ativo e saudável.

Os interessados têm à disposição um conjunto de dinâmicas relacionadas com a saúde e bem-estar, bem como a oportunidade de participar em ações pontuais como passeios, bailes, visitas, workshops, palestras, entre outras iniciativas.

As atividades do Clube Avô decorrem de outubro a junho, nas várias freguesias do concelho e as inscrições para o ano letivo 2022-2023 vão decorrer de forma presencial entre os dias 19 e 23 de setembro, das 9h às 16h, nos seguintes locais:

Clube Avô (sede) de 19 a 23 de setembro; Junta de Freguesia de Ferreiras a 21 e 22 de setembro; Junta de Freguesia da Guia dia 19 e 20; Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água de 19 a 20 e Junta de Freguesia de Paderne durante os dias 21 e 22 de setembro.

Os interessados devem apresentar a seguinte documentação: Cartão de Cidadão ou bilhete de identidade, NIF e Número de Utente, comprovativo de morada, fotocópia do comprovativo de reforma (para munícipes com idade inferior a 65 anos) e fotocópia de Declaração Médica a comprovar aptidão física (para as atividades de continuidade).