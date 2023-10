Albufeira retoma «Brincar Seguro Correndo Riscos» para toda a família

O projeto «Brincar Seguro Correndo Riscos» está de regresso a todas as freguesias do concelho de Albufeira, a partir de dia 21 de outubro.

Com o início do novo ano letivo 2023/2024, o município de Albufeira retoma a atividade «Brincar Seguro Correndo Riscos», uma iniciativa que já vai para a 13ª edição, com o primeiro momento marcado para sábado, dia 21 de outubro, a partir das 10h30, na Pista de Corta-Mato das Açoteias.

«Com o início das aulas é pouco o tempo que sobra para brincar devido à azáfama do dia-a dia das crianças, pais e encarregados de educação», justifica a Câmara Municipal de Albufeira.

Com a realização desta iniciativa que vai passar por todas as freguesias do concelho, a autarquia pretende «incentivar as brincadeiras ao ar livre, estimular a parte sensorial e criativa dos mais jovens, fomentar a socialização entre crianças e adultos, promover o sentido de comunidade, o respeito pela natureza e pelo espaço público».

Ainda segundo a edilidade, «as atividades ao ar livre não têm necessidade de materiais específicos, muito elaborados e caros, ou mesmo infraestruturas como parques infantis para que os mais pequenos se possam divertir e brincar».

Nesse sentido, o próximo dia 21 de outubro vai ser dedicado a atividades para realizar em família, em que pais e filhos podem ser parceiros de brincadeiras.

«Traga os seus filhos e divirtam-se com a corrida de caricas, gincanas, caminhar sobre andas, jogo do elástico e andar de bicicleta. Aventurem-se a confecionar deliciosos pratos na cozinha de lama, subam às árvores, participem nas corridas de pneus, futebol e muitos mais desafios que deverão enfrentar, sem medos e com um enorme sorriso no rosto», convida o município.

Para inscrições e mais informações, basta contactar através de e-mail (joana.santos@cm albufeira.pt ou do telefone (289 598 829).

Programa «Brincar Seguro Correndo Riscos»:

-18 de novembro: Marina de Albufeira, Parque Poente;

-27 de janeiro: Paderne, Parque de Estacionamento João Campos;

-24 de fevereiro: Guia, Parque dos 5 Sentidos;

-23 de março: Albufeira, Jardim de Vale Faro;

-27 de abril: Albufeira, Parque da Alfarrobeira;

-25 de maio: Albufeira, Praça dos Pescadores.

Refira-se que as datas e os locais previstos podem ser sujeitos a alterações.