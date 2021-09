Albufeira reabre inscrições para programa de apoio à maternidade

Estão abertas as inscrições para o programa «MAMIS», uma iniciativa de apoio à maternidade do município de Albufeira que tem por objetivo proporcionar às grávidas, recém-mamãs e bebés atividade física adaptada conjugada com sessões educativas.

O Programa Maternidade, Atividade Física, Meditação, Ioga e Sensoralidade do Bebé (MAMIS) reinicia no formato presencial na próxima segunda-feira, dia 20 de Setembro, na Sala Saúde e Bem-Estar do Complexo das Piscinas Municipais, com sessões bissemanais de atividade física adaptadas à gravidez e ao período pós-parto.

O «MAMIS», que se insere na área da prevenção de disfunções inerentes ao estado temporário de alterações físicas, psicológicas e sociais que ocorrem durante a gravidez e no período pós parto, visa preparar a mulher para estas alterações, acompanhar o aparecimento de disfunções típicas e minimizar os seus efeitos, nomeadamente as dores lombares, o edema dos membros inferiores, alterações de equilíbrio, bem como os estados de tristeza e exaustão que ocorrem no período pós parto.

O programa engloba sessões de aconselhamento prático para a ocupação da mamã e do bebé (ocupação na gravidez, meditação na gravidez, todos os bebés choram, mundo sensorial do bebé, ocupação do bebé dos três aos seis meses/ dos seis aos nove meses e dos nove aos 12 meses) e sessões de atividade física regular (FitBall e Ioga para grávidas, mamãs e bebés), com vista a criar as condições necessárias a uma gravidez saudável e a uma rápida recuperação no pós parto.

Para mais informações e inscrições, os interessados podem contactar através do telefone 289 599 690 ou por e-mail.