Albufeira promove Curso de Iniciação às Técnicas de Tecelagem

Município de Albufeira abriu inscrições para o Curso de Iniciação às Técnicas de Tecelagem, a decorrer entre 18 de outubro e 11 de novembro na sala B do EMA – Espaço Multiusos de Albufeira, durante os dias úteis, das 9h00 às 15h30.

Este curso, que faz parte do Programa de Atividades do futuro Centro de Artes e Ofícios de Albufeira, integra a componente formativa, expositiva e comercial do Centro, no âmbito da produção artística local e regional, com vista à promoção do empreendedorismo e à integração de fatores de inovação em setores económicos tradicionais e áreas de negócios emergentes, tais como o artesanato, produtos locais, áreas criativas, entre outros.

Promovido pelo município em parceria com o CEARTE – Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património, o curso é ministrado por Guida Fonseca, artista têxtil e formadora em tecelagem, tapeçaria e tinturaria natural, com trabalho desenvolvido na área da pesquisa, salvaguarda e reinterpretação da tecelagem tradicional. Paralelamente, Guida Fonseca cria e expõe internacionalmente obras de arte têxtil.

O programa curricular do curso, que tem a duração de 100 horas, inclui: Iniciação às Técnicas de Tecelagem (25 horas), Debuxo – estudo de efeitos e padrões (25 horas) e Projeto (s) de Tecelagem (50 horas).

A formação é de frequência gratuita e destina-se a ativos empregados (9º ano ou mais) e desempregados há menos de 12 meses, com escolaridade igual ou superior ao 12º ano.

Os interessados devem enviar a sua inscrição por e-mail, acompanhada dos seguintes documentos: Cartão de Cidadão, Passaporte, Título de Residência ou outro; Certificado de Habilitações, Declaração de atividade ou Inscrição no Centro de Emprego (se está desempregado, Declaração do Centro de Emprego; se é trabalhador por conta própria, Declaração das Finanças; se é trabalhador por conta de outrem – Declaração da entidade patronal) e comprovativo de IBAN.

Cada documento a enviar deverá estar em formato pdf ou jpeg com um tamanho máximo de 2MB, para que possa ser efetuada a inserção dos documentos na plataforma da CEARTE.