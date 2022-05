Albufeira: Humor volta em força ao Palácio de Congressos do Algarve

Espectáculo de Stand Up Comedy «PI100PÉ» decorre já no próximo fim de semana e 15ª edição do SOLRIR terá lugar em junho.

O Palácio de Congressos do Algarve, integrado no hotel NAU Salgados Palace, em Albufeira, recebe no próximo sábado, dia 14 de Maio, às 22h00, o humorista Fernando Rocha com o seu espetáculo «PI100PÉ»

Este é um projeto de Stand Up Comedy para o qual o apresentador e humorista convida António Raminhos, Rui Xará e Joana Gama para desconcertarem e arrancarem valentes gargalhadas aos espectadores.

Já entre os dias 9 e 12 de junho, sempre às 21h30, regressa ao Palácio de Congressos do Algarve o Festival de Humor SOLRIR, promovido pelo município de Albufeira, Press Happiness e Palácio de Congressos do Algarve, com o apoio do Grupo NAU Hotels & Resorts, Turismo Regional do Algarve e Adega do Cantor.

Nesta 15ª edição, o festival conta com «um elenco de luxo do humor e entretenimento nacional». Sobem ao palco Aldo Lima, Herman José, Francisco Menezes, Serafim, Nilton, Mário Daniel, David Cristina, Rouxinol Faduncho e Beatriz Magano.

Ambos os eventos são indicados para maiores de 16 anos. O preço dos bilhetes, à venda na Ticketline e nos locais habituais, varia entre os 10 e os 25 euros no caso do espetáculo «Pi100Pé».

No caso do festival SOLRIR, os bilhetes estão à venda na Worten, Fnac, Media Markt e na plataforma Blueticket, variando o preço diário entre os 15 e os 19 euros. Há ainda a possibilidade de adquirir um pack individual para os quatro dias, entre os 56 e os 72 euros.