Albufeira dá a conhecer a sua biodiversidade com concurso de fotografia

«Descobre e Fotografa a Biodiversidade de Albufeira» é o título do concurso que o município de Albufeira está a promover, em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente, a Associação Vita Nativa – Conservação do Ambiente e o Zoomarine.

O objetivo deste desafio passa por despertar o interesse para a descoberta das espécies de fauna e flora existentes no concelho. Pretende-se que os participantes captem, para além de imagens de sol e mar, outros valores ambientais, que podem ser encontrados em diversos locais que vão do interior do concelho, como é o caso do sítio da Ribeira de Quarteira, em Paderne, até à sua ampla e vasta zona costeira.

Cada participante só pode concorrer com uma fotografia, que deverá ser carregada na plataforma do concurso, com as seguintes especificações: título da foto, espécie retratada (nome comum e científico), local, memória descritiva (até 100 palavras), nome do autor, data de nascimento, e-mail e telefone.

Por outro lado, as fotos devem respeitar obrigatoriamente o tema «Biodiversidade de Albufeira», ser tiradas no concelho, convidar à descoberta dos potenciais valores naturais dos locais fotografados, ser originais, não manipuladas e sem assinaturas, não devem ter sido submetidas ou premiadas noutros concursos e a dimensão dos ficheiros deve ser inferior a 20 mb.

O júri, composto por um elemento do município de Albufeira, um elemento da Agência Portuguesa do Ambiente, um elemento da Associação Vita Nativa – Conservação da Natureza e um elemento do Zoomarine, irá atribuir os seguintes prémios: 1º lugar – um vale para um passeio pela costa e pela serra algarvia (válido para duas pessoas); 2º lugar – um vale para um passeio Aventura de Jipe pela serra algarvia (válido para duas pessoas); 3º prémio – duas entradas (de um dia) para adulto no Zoomarine.

Posteriormente será organizada uma exposição na praia dos Salgados com as fotos selecionadas pelo júri, em data a divulgar oportunamente.

As inscrições estão abertas até ao próximo dia 30 de maio. Podem participar todos os apaixonados pela fotografia e pela preservação e divulgação do património natural do concelho de Albufeira, desde que tenham idade superior a 18 anos.

Para a inscrição, é necessário preencher o formulário online, aqui, onde também é possível aceder ao regulamento do concurso.