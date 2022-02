Albufeira ajuda crianças e jovens a gerir emoções com o «Projeto SER»

Gerir a ansiedade e as emoções, aprender a ter autocontrole, a socializar com outras crianças e fomentar a autoestima são alguns dos objetivos do «Projeto SER».

O município de Albufeira, através da sua Divisão de Educação, tem em curso o «Projeto SER», que engloba diversas intervenções e compreende um vasto conjunto de programas. Esta iniciativa está a ser alvo de estudo por parte dos técnicos, no sentido de aferir da eficácia deste modelo de intervenção junto das crianças, ao nível da gestão das emoções.

O «Projeto Ser» destina-se maioritariamente aos alunos do 1.º ciclo de estudos e desenvolve 12 programas: a «Hora de Relaxar» (para as crianças dos Jardins de Infância); «Relaxa(mo)mento» (também aberto a professores e funcionários); «(A)Calma» (relaxamento guiado por áudio, alargado aos pais e encarregados); «SER Família» (atividades mensais diversas em todas as freguesias); o «Igual entre todas as Diferenças», nos Centros de Apoio à Aprendizagem (Apoio nas Unidades de Deficiência), que será composto por sessões semanais adaptadas a crianças/jovens especiais ou com diagnósticos, sendo cada sessão adequada a cada problemática.

Há ainda os programas «Saborear» (sensibilização das crianças e pessoal docente e não docente para a prática do silêncio, atenção plena e presença consciente, especialmente na hora da refeição), «Escuta o teu coração» (para crianças do 2.º ciclo), «Ouve a tua voz» (para alunos do 3.º ciclo) e «Sente o teu ser», que consta de nove audições mensais de exercícios com vista ao controle da respiração, de modo consciente e sequencial.

Um outro programa está a ser desenvolvido com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), chamado «Serenamente», bem como o «Ser Amor», para casos comportamentais mais desafiantes de crianças e jovens ainda sem diagnóstico, que implica sessões práticas de acompanhamento semanal. Trata-se de um programa piloto a ser desenvolvido no Agrupamento de Escolas Albufeira Poente.

«Numa altura em que as crianças estão a sair de um período de isolamento e de um clima de suspeição ao nível da saúde, trabalhar a área das emoções dos mais jovens é fundamental», justifica o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo.