Albufeira volta a viver as tradicionais Festas do Pescador

Depois de dois anos sem celebração, a Praça dos Pescadores vai voltar a receber as gentes de Albufeira (e não só) para a 23ª edição das Festas do Pescador. Toy é destaque no cartaz.

As Festas do Pescador de Albufeira estão de regresso para a sua 23ª edição, com muita animação, comes e bebes e um reportório de música típica portuguesa que tem como ponto alto do cartaz um concerto de Toy, de 2 a 4 de setembro, na Praça dos Pescadores. O recinto estará aberto das 18h00 à 01h00, com diversas atividades.

Os amantes da gastronomia local terão à disposição várias tasquinhas, com petiscos que variam desde chocos com tinta, chouriço assado, carapaus alimados, feijoada de búzios e e sardinhas albardadas. Os que preferem as iguarias da terra também terão opções nestas festas.

Quanto à animação, a abrir o palco, no dia 2, sexta-feira, está a banda albufeirense Duo 64, seguida do grupo Diapasão, grupo musical português composto por António Marante, Manuel Bessa, Francisco Marques, António Filipe, Armando Mendes e Jorge Marante.

O dia 3 de setembro está reservado à cultura regional e à tradição local. As Festas vão ser dedicadas ao «Festival de Folclore de Albufeira», que para além da presença do Rancho Folclórico do município, conta ainda com a presença dos Amigos do Rancho Folclórico da Freguesia do Biscainho de Coruche e do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes.

Já o mediático cantor Toy atua no último dia, a 4 de setembro, domingo, precedido por Carlos Coelho, cantor e compositor de música tradicional portuguesa. Este dia é «inteiramente dedicado aos pescadores e à comunidade albufeirense».