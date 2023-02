Albufeira volta a representar-se na Bolsa de Turismo de Lisboa

Albufeira também vai estar representada na Bolsa de Turismo em Lisboa, a promover os seus produtos, no stand da Região de Turismo do Algarve.

O município de Albufeira vai voltar a marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a maior feira nacional de turismo, que se realiza entre os dias 1 e 5 de março na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações.

Albufeira vai estar representada no stand da Região de Turismo do Algarve (RTA), localizado no Pavilhão 1, stand 1A05, onde irá apresentar um programa «especialmente destinado a dar a conhecer ao público em geral e aos profissionais do sector as principais potencialidades do concelho, nomeadamente as praias, o património cultural, a gastronomia, a animação e os vinhos», de acordo com a Câmara Municipal de Albufeira.

No âmbito da promoção dos produtos, no dia 3 de março, sexta-feira, a partir das 12h00, o município oferece um cocktail a todos os visitantes do stand, entidades e jornalistas convidados.

Segue-se, pelas 15h30, a apresentação da Rota dos Vinhos do Algarve – Algarve Wine Tourism, pela Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA).

Trata-se de um produto turístico que agrega o vinho ao enoturismo, experiências gastronómicas, de lazer e de património; uma rota que o município de Albufeira integra, juntamente com os municípios de Lagoa, Lagos e Portimão.

A APAL – Agência de Promoção de Albufeira volta, igualmente, a estar presente na BTL, no Pavilhão 2, stand 2D02, com um espaço disponível para reuniões e apresentações comerciais.

A BTL abre as portas ao público em geral no dia 1 de março (quarta-feira), às 10h00, encerrando às 19h00. O dia 2 (quinta-feira) é, também, dedicado ao público em geral e o horário é igual ao primeiro dia.

Já no dia 3 (sexta-feira) as portas abrem para os profissionais do sector das 10h00 às 23h00, e das 17h00 às 23h00 para o público em geral. No dia seguinte, dia 4 (sábado), o horário é igual para profissionais e público em geral, ou seja das 12h00 às 23h00 e no dia 5 de março (domingo), a Feira abre portas às 12h00 e encerra às 20h00, quer para o público em geral quer para profissionais.