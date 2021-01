Albufeira volta a receber Bandeira Verde «ECO XXI» em 2020

O município de Albufeira voltou a ser distinguido com a Bandeira Verde «ECO XXI 2020».

Esta é uma iniciativa da Associação Bandeira Azul da Europa que visa reconhecer as melhores práticas de sustentabilidade a nível municipal, através da avaliação, por um conjunto de peritos, de 21 indicadores e 71 subindicadores nas áreas ambiental, social e económica.

Em 2020, devido à situação pandémica, a apresentação dos resultados foi feita em formato online, através da plataforma Zoom.

O município de Albufeira conseguiu o melhor resultado de sempre, com uma classificação de 68,6 por cento, o que lhe permitiu receber o símbolo máximo da sustentabilidade que, a partir de agora, irá estar sempre hasteado na entrada principal dos Paços do Concelho.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, está «muito satisfeito e orgulhoso com os resultados alcançados», destacando que este ano, entre 62 candidaturas apresentadas, mais nove do que em 2019, «Albufeira está mais uma vez de parabéns por conseguir este excelente resultado, fruto do trabalho de várias unidades orgânicas da autarquia e da boa articulação com diversas entidades com responsabilidades na área».

Rolo sublinha, também, «o enorme investimento desenvolvido pelo município para manter estes elevados padrões de qualidade ambiental, fundamentais para quem aqui vive ou escolhe Albufeira como sua casa, mas também para os muitos turistas que nos visitam».

Refira-se que entre os vários indicadores de sustentabilidade ambiental em apreciação, Albufeira destacou-se ao nível da Promoção da Educação Ambiental por iniciativa do município, pela Sustentabilidade das Zonas Balneares, Cooperação com a Sociedade Civil em matéria de Ambiente e de Promoção do Desenvolvimento, Certificação de Sistemas de Gestão, Saúde e Bem-Estar, Água Segura e Qualidade dos Serviços Prestados aos Utilizadores.

O vereador Rogério Neto, responsável pelo pelouro do Ambiente, reforça «o grande esforço desenvolvido pelo município para manter e melhorar a qualidade das Zonas Balneares do concelho, que há vários anos lideram ao nível das Bandeiras Azuis da Europa, bem como no que respeita ao trabalho de consciencialização ambiental desenvolvido com as escolas e a população em geral».