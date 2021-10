Albufeira vê aprovadas 65 câmaras de videovigilância

Despacho que autoriza Albufeira a ter 65 câmaras de videovigilância foi publicado anteontem, dia 20 de outubro, em Diário da República.

«Há muito que temos vindo a revindicar esta situação, em nome da segurança da cidade. Já desde o outro mandato que me empenhei nesta matéria, tendo tido diversas reuniões em Lisboa. Creio que será um fator decisivo para acabar com a falta de segurança e tranquilidade em áreas específicas de Albufeira», diz José Carlos Rolo, aclamando o despacho do secretário de Estado do Ministério da Administração Interna (MAI). Em breve será aberto concurso internacional para aquisição dos equipamentos.

Assim É com satisfação que o edil de Albufeira, José Carlos Rolo, vê a decisão do Ministério da Administração Interna em aprovar a instalação e funcionamento de um sistema de videovigilância composto por 65 câmaras no município de Albufeira.

Antero Luís, secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, tornou público que aprova «a instalação e o funcionamento de um sistema de videovigilância, composto por 65 câmaras, no município de Albufeira (…), com o fim de proteção da segurança das pessoas e bens, públicos ou privados, e prevenção da prática de crimes, em locais em que exista razoável risco da sua ocorrência e a prevenção de atos terroristas».

O sistema de videovigilância abrange as zonas da chamada baixa da cidade, bem como a rotunda das Três Palmeiras, rotunda junto ao INATEL, avenida Sá Carneiro, rotunda do Globo e rotunda dos Descobrimentos.

De acordo com o despacho do secretário de Estado, o sistema de videovigilância deve ser operado de forma a «garantir a efetiva salvaguarda da privacidade e segurança, dando integral cumprimento às disposições legais aplicáveis».

Neste momento, o município encontra-se a terminar os procedimentos a fim de proceder à abertura do concurso internacional para a aquisição dos equipamentos.

«Iremos executar com a máxima brevidade possível este concurso, no sentido de dar início à instalação deste equipamento, que será um grande passo para a segurança pública em Albufeira», conclui o autarca.