Albufeira vai ter Unidade de Cuidados Continuados na Guia

O município de Albufeira acaba de assinar o contrato para execução da empreitada de construção da Unidade de Cuidados Continuados na Guia.

A Câmara Municipal de Albufeira e a empresa construtora construtora Edinorte – Edificações Nortenhas S.A. assinaram na passada terça-feira, dia 29 de agosto, o Contrato para Execução da Empreitada de Construção de uma nova Unidade de Cuidados Continuados na Guia.

A empreitada, que foi adjudicada pelo valor de 4.013.557,14 euros por concurso público, será suportada inteiramente pelo Orçamento do Município.

Trata-se de uma unidade de internamento de carácter temporário ou permanente, integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), que atualmente funciona no Centro de Saúde de Albufeira, com capacidade para 20 camas, sob a gestão da Fundação António Silva Leal (FASL).

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira «está muito satisfeito com este passo, imprescindível para a construção do novo equipamento», que vai ficar localizado junto ao Lar da Senhora da Visitação, na Guia.

O edil sublinha «que se trata de um investimento muito importante, na medida em que serve para apoiar pessoas com doenças crónicas e diferentes níveis de dependência, cuja situação clínica não lhes permite serem cuidadas na própria residência».

O autarca destaca que a construção do equipamento apresenta, igualmente, a mais-valia de libertar as instalações do Centro de Saúde de Albufeira, possibilitando a duplicação de camas, que passam de 20 para 40.

De acordo com a RNCCI, o objetivo destes equipamentos passa pela prestação de cuidados de saúde e de apoio social de forma continuada e integrada a pessoas que, independentemente da idade, se encontrem em situação de dependência.

Refira-se que durante a permanência na Unidade de Cuidados Continuados, os utentes recebem cuidados individualizados prestados por uma equipa interdisciplinar, que desde o início do internamento, organiza o plano individual de intervenção, juntamente com os utentes e/ou com o cuidador com vista a garantir um tratamento e encaminhamento adequados às suas necessidades.

Uma vez que o presente carece da aprovação prévia do Tribunal de Contas, até as obras ficarem concluídas, a Unidade de Cuidados Continuados do Centro de Saúde de Albufeira continua a funcionar normalmente.