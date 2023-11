Albufeira vai requalificar estrutura do Elevador do Peneco

O Elevador do Peneco está a ser requalificado, com investimento superior a 66 mil euros, numa obra que deverá estar concluída em fevereiro.

A Câmara Municipal de Albufeira já assinou o contrato para a empreitada de tratamento e pintura da estrutura do Elevador do Peneco, numa obra que se traduz num investimento de 66.334,55 euros.

Na prática, consiste sobretudo no tratamento das partes metálicas que sofrem com a proximidade do mar, isto é, limpeza, substituição de parafusos e outros acessórios, decapagem e pintura com tintas apropriadas para pinturas de elementos metálicos junto ao mar.

A obra consignada está já em execução e deverá ser finalizada no mês de fevereiro de 2024.

Inaugurado em 20 de maio de 2009, o Elevador do Peneco vale pela utilidade que proporciona a quem vive ou está de férias nesta zona de Albufeira e pretende ir à praia, permitindo também o acesso a quem se move em cadeiras de rodas.

Tem uma altura de 28 metros e pode comportar 13 pessoas no interior. No topo existe um miradouro, com vista para a praia e o mar. A sua utilização é gratuita durante o horário normal de funcionamento, ou seja, diariamente entre as 08h00 e as 21h00 horas, mas pode vir a sofrer períodos de interrupção, decorrentes das obras que estão a ser efetuadas.

Note-se que no Dia do Município de 2022, a 20 de agosto, foram inauguradas as obras de preservação e conservação da Escadaria e Arriba da Praia do Peneco, uma obra que devolveu a segurança de todos os que frequentam aquela que é uma das praias mais emblemáticas da zona urbana da cidade, contribuindo para a sua valorização paisagística e ambiental.

Na altura, foi salientado pelo vice-presidente, Cristiano Cabrita, que a preservação do elevador seria uma empreitada posterior, o que veio a acontecer com o lançamento do concurso para o efeito logo de seguida.

«Temos fomentado uma aposta na manutenção e embelezamento do espaço público, sendo que a frente de mar nos tem merecido uma grande atenção. Nesta medida, estamos igualmente a operar noutros pontos, como é o caso da Esplanada Frutuoso da Silva, onde decorrem trabalhos de embelezamento», salienta aquele responsável.

«O elevador da Praia do Peneco é utilizado por milhares de pessoas ao longo de todo o ano, pelo que constitui um motivo de uma atenção redobrada. Deste elevador, as vistas são magníficas, vê-se quase toda a costa, e constitui uma experiência que eu diria ser vibrante», diz José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, apelando ainda à compreensão de todos enquanto decorre a obra e que por isso, pode ocasionar alguns períodos de interrupção no funcionamento do elevador.

«Esta era uma preocupação nossa, depois da inauguração das obras de conservação d escadaria e da arriba, ou seja, não deixar de fora daquele espaço, que é um dos mais célebres cartazes turísticos de Albufeira, o elevador que estava a necessitar de uma atenção redobrada, na medida em que está sujeito ao desgaste natural dos materiais, dada a sua localização», conclui o autarca.