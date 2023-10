Albufeira vai investir 800 mil euros no programa de passagem de ano

A passagem de ano em Albufeira vai contar com Richie Campbell, The Gift e DJ Rita Mendes, num momento em que a autarquia promete novidades.

«As expectativas estão altas, mas se regredíssemos, estaríamos a prestar um mau serviço ao Turismo», disse José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, na manhã de hoje, durante a apresentação do programa de passagem de ano em Albufeira, cujo investimento ascende a 800 mil euros.

Espera-se um público acima das 300 mil pessoas no CarpenoX. Sobre um palco de 55 metros de frente, estarão Richie Campbell, The Gift e a DJ Rita Mendes, e fora dele, uma coreografia aérea, um espetáculo piromusical aquático e uma projeção laser, este ano com uma potência ainda desconhecida na Europa.

A programação do réveillon intitulado CarpenoX apresentou algumas novidades, tais como, a primeira edição da street food com gastronomia internacional na Avenida 25 de Abril e fogo-de-artifício por todas as freguesias. A edição gastronómica contempla a área da sustentabilidade pela ausência de recipientes de plástico, vigilância, higiene e segurança.

O X da marca simboliza o mar, o céu, a praia e a cidade, sendo o centro do X o público, o qual vai continuar a ter um forte dispositivo de segurança.

A DJ Rita Mendes promete elevar a madrugada ao céu, mas a passagem do ano, contada ao minuto, «será apoteótica, com sonoridades que ainda estão a ser trabalhadas».

A banda The Gift será a grande atração, no ano em que celebra 30 anos de carreira, incluindo no seu espetáculo um outro, «Amália Hoje», celebrando assim os 25 anos da morte da grande diva do fado português.

Espera-se que o público deste ano ascenda a 300 mil pessoas, já que na edição de 2022-2023 acolheu 250 mil.

Um palco interativo com 55 metros de frente, mais alto, mais personalizado, com mais multimédia em tamanho gigante, vai também acolher uma retrospetiva do que tem sido a passagem de ano em Albufeira, este ano na sua terceira edição, embora se celebrem 20 anos de organização de grandes espetáculos de fim de ano em Albufeira.

«Paderne Medieval» vai regressar à aldeia que lhe dá o nome e uma outra novidade deste ano prende-se com a «Pop Art Parade», a partir das 00h30 do primeiro dia de 2024, na Avenida Sá Carneiro, celebrando uma fase marcante da cultura mundial

Refira-se que na noite do dia 30, o grande palco será tomado por Richie Campbell «para um espetáculo que promete ser memorável», de acordo com a autarquia.

A apresentação do programa decorreu esta manhã no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com uma forte presença de público, nomeadamente de empresários locais, associações e entidades públicas, das quais se destaca André Gomes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA).

Refira-se que o evento da passagem de ano é feito em parceria com a APAL – Agência de Promoção de Albufeira, entidade que congrega mais de 200 associados de Albufeira, ligados à hotelaria, à restauração e ao alojamento local.

Vídeo promocional do evento: