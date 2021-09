Albufeira tem um novo percurso pedestre no centro antigo da cidade

O novo Percurso do Centro Antigo tem o seu início e término no Posto Municipal de Turismo de Albufeira e está devidamente sinalizado.

Os caminhantes irão encontrar um totem com toda a explicação do percurso, distância, altimetria, o património a visitar e o modelo das placas a seguir, as quais se encontram afixadas ao chão.

Trata-se de um percurso circular, com 7,1 quilómetros (Km), de nível II (Fácil), com três variantes para quem não queira percorrer a sua totalidade.

A partir do Posto Municipal de Turismo, localizado junto à entrada principal da cidade, faz-se um desvio em direção à Ermida de Nossa Senhora da Orada, padroeira dos pescadores, e à zona da Marina, antes de se partir à descoberta da estátua do Beato Vicente e das igrejas de Sant`Ana, São Sebastião (Museu de Arte Sacra) e Igreja Matriz.

Já na antiga Praça de Armas, atual Praça da República, pode observar-se a Torre do Relógio, ex-Libris de Albufeira, fazer uma pausa e visitar o Museu Municipal de Arqueologia.

Terminada a visita, o caminho encurta pela Rua da Bateria até junto à Porta de Sant`Ana, seguindo o traçado principal, que passa pela Capela da Misericórdia e o edifício da antiga Albergaria, antes de chegar aos vestígios da antiga Muralha do Castelo.

O percurso desce à Rua João de Deus até à baixa da cidade, em direção ao Largo Engenheiro Duarte Pacheco e para uma visita à Galeria de Arte Pintor Samora Barros.

Quase no final, caminha-se até ao Cais Herculano, local da antiga Praça do Peixe, mesmo sobre o areal da Praça dos Pescadores e, antes do regresso ao ponto inicial, é possível visitar o monumento ao Pescador, uma homenagem do município ao povo de Albufeira e às tradições piscatórias.

O percurso já está disponível na aplicação (App) dos Percursos Pedestres de Albufeira e os folhetos podem ser solicitados em todos os postos de Turismo do concelho.

Em breve, vão ser instalados painéis explicativos com informação detalhada em português, inglês e em braile sobre os principais monumentos e equipamentos existentes ao longo do percurso.

O município de Albufeira tem ainda à disposição três percursos em Paderne: Castelo, São Vicente e Cerro Grande.

Também é possível conhecer a Via Algarviana, um percurso de 29,3 km que liga Albufeira a Alte, no concelho de Loulé.

Estes percursos podem ser apreciados inclusivamente por pessoas com deficiência ou dificuldades motoras, graças à Jolette, uma bicicleta especial que permite que todos possam usufruir da visita.

O referido equipamento encontra-se disponível no Posto Municipal de Turismo de Albufeira, sendo que para reservar basta telefonar (289 599 502) ou fazer o pedido presencialmente.

Também é possível descarregar o folheto com o novo Percurso do Centro Antigo de Albufeira aqui.