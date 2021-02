Albufeira tem nova Associação para «ser uma voz» na cultura do concelho

Foi recentemente constituída a Associação «Aspas Espontâneas», Associação Cultural de Albufeira que tem por fim, «essencialmente, ser uma voz na cultura que se pode fazer e criar no concelho de Albufeira».

A Associação foi constituída por um grupo de amigos, que defende a existência de «um passado cultural em Albufeira que deverá ser preservado, mas que também não pode ser refém desse passado. Ainda há memória do que esse concelho produziu mas também existe uma nova geração que gostaria de se rever no concelho que nasceu ou vive».

Segundo os responsáveis pela «Aspas Espontâneas», «há excelência profissional na comunidade artística oriunda do concelho que não tem necessariamente visibilidade na sua cidade. Essa visibilidade será bastante importante para os locais que podem acreditar em alternativas culturais, sendo um dos propósitos da Associação criar e desenvolver consciência cultural acessível a todos/as».

A Associação não se irá limitar à cultura. Tem também como fim a valorização do património do concelho, «património esse que se pretende que seja catalogado para memória futura e que se consiga dessa forma desenvolver acções no sentido dessa preservação».

«Neste momento, não há levantamento oficial do património imóvel. As reabilitações que têm existido são bem-vindas, mas são insuficientes para cumprir com essa premissa», afirmam os membros da Associação, que consideram este momento que se vive, de pandemia, como «ideal para se repensar o concelho, que não deverá ficar refém do turismo, sob pena de perder rumo que dificilmente poderá ter retorno».

Os interessados em obter informações sobre a adesão à Associação «Aspas Espontâneas» têm à sua disposição um e-mail, havendo durante o ano de 2021 isenção de quotas para os novos inscritos.

A Associação lançou também um repto a toda a comunidade artística da região do Algarve, para «que se apresente e mostre o seu talento, de forma a construir uma base de dados para futura referência de colaborações/recomendações de trabalho».