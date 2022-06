Albufeira também aprende a construir instrumentos musicais com vegetais

Iniciativa, que passará também por Tavira, é gratuita.

O Auditório Municipal de Albufeira recebe amanhã, quinta-feira, dia 2 de junho, a partir das 10h00, dois músicos da «The Vegetable Orchestra» que vão realizar um workshop de construção de instrumentos musicais com vegetais.

Esta atividade surge no âmbito da participação de Albufeira no projeto cultural em rede «Central Artes», possibilitada pela candidatura realizada ao CRESC Algarve 2020 (Programa Operacional Regional do Algarve), e que visa o apoio no desenvolvimento da região.

O objetivo dos músicos que vão ministrar o workshop passa por «criar as melhores melodias com vegetais, partilhando os seus segredos, ao ensinar a ouvir os vegetais, a senti-los e, finalmente, fazendo deles instrumentos musicais com as mínimas habilidades na cozinha».

Segundo a organização, «esta iniciativa é uma ótima forma de aprofundar o entendimento deste modelo artístico de produção musical e será certamente interessante tanto para músicos profissionais quanto para ouvintes mais curiosos».

O evento é gratuito mas é necessária inscrição, que deve ser feita preenchendo uma ficha de inscrição, posteriormente enviada por e-mail.

O certame tem um limite máximo de 20 participantes e todos devem ter pelo menos 10 anos, tendo em conta que serão utilizados materiais considerados perigosos para crianças, como facas e brocas de perfuração.

Os austríacos da «The Vegetable Orchestra», grandes mestres da «música vegetal», realizarão um concerto em Tavira no próximo sábado, dia 4 de junho, cidade onde também será ministrado um workshop semelhante.