Albufeira substitui iluminação pública da Avenida dos Descobrimentos

Autarquia está a apostar na instalação de luminárias LED por toda a cidade.

A Câmara Municipal de Albufeira está a substituir as antigas colunas de iluminação pública da Avenida dos Descobrimentos, numa medida que pretende «uniformizar, estética e tecnicamente, toda a avenida com material mais moderno, de fácil manutenção e, essencialmente, mais seguro para as pessoas e bens em caso de acidente», numa empreitada orçada em 182.323,92 euros.

A par deste investimento, está também em curso outro, no valor de 674.960,30 euros, correspondente à «Empreitada para o aumento de eficiência energética na rede de iluminação pública do concelho de Albufeira» – primeira fase.

O prazo de execução previsto é de 100 dias. Esta obra faz parte também do plano de substituição integral de todas as luminárias da cidade, incidindo na zona antiga de Albufeira, desde o Rossio até à Praia dos Aveiros, e vias principais de acesso à cidade.

A autarquia explica que, «para além da eficiência energética, sairão beneficiados a qualidade a iluminação, o reconhecimento de objetos e pessoas à noite, melhorando assim a segurança pública noturna».

Também em curso, mais precisamente em fase de contratação para substituição de luminárias, encontra-se a designada «Empreitada para o aumento de eficiência energética na rede de iluminação pública do concelho de Albufeira – Fase 2», no valor de 213.952,13 euros, com prazo de execução de 42 dias.

Albufeira tem assim, em curso, um conjunto de intervenções na rede pública de iluminação com vista à Eficiência Energética próxima de um milhão de euros (888.912,43 euros).

Até à presente data, já foram instaladas mais de 955 luminárias LED na cidade, mais de 400 custeadas pelo município e mais de 555 instaladas pela EDP a pedido da autarquia.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal avançou que «vamos também substituir todas as luminárias do centro urbano de Albufeira e, para o efeito, teremos que realizar mais concursos públicos para substituir um total de 6200 luminárias, desde a Marina até à Balaia, Alto dos Caliços e Montechoro».

Segundo o edil, este «é um investimento para o futuro, que permite o retorno de capital simples em quatro anos». Para este ano de 2021, «as 3555 luminárias LED permitem poupar cerca de 167 mil euros e, além de reduzir visivelmente os custos, estamos a contribuir para a diminuição do consumo de eletricidade e consequentemente da pegada ecológica».

Deste modo, 15,2 por cento da iluminação pública do concelho utilizará lâmpadas LED. É intenção do município «estender esta medida às restantes freguesias, numa parceria com a EDP Distribuição, em que a Câmara financiará o processo nos centros urbanos e a EDP ocupar-se-á, essencialmente, das zonas rurais».