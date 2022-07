«Albufeira Sound Sunset» celebra Dia Internacional da Juventude

Há várias atividades a anteceder o sunset.

É com o mar como pano de fundo que se celebra a juventude na praia e na Praça dos Pescadores, em Albufeira, palcos para as comemorações deste ano do Dia Internacional da Juventude, a 5 de Agosto.

O município organizou um programa repleto de eventos desportivos, aulas de fitness, workshops, com bastante música e dança a acompanhar. O programa inicia-se às 10h00, com as atividades de atletismo na praia. Às 11h00 e às 17h00, os jovens e os visitantes do concelho terão a oportunidade de participar em duas aulas de fitness. Depois de almoço, às 16h00, há beach tennis, voleibol de praia e futevólei, promovendo a atividade física, a saúde, o bem-estar e o espírito de equipa.

Mas o momento alto deste dia será o «Albufeira Sound Sunset», com seis horas de música, animação e dança com sets de Dj China com David Simões, Dj Henrique Ponte e, a terminar, Alex Morais. A festa será acompanhada de petiscos e iguarias tradicionais.

Trata-se, segundo o presidente da Câmara Municipal, José Carlos Rolo, de «um evento que muita satisfação nos dá a organizar. É um ótimo momento para celebrar a juventude, numa época do ano de grande movimentação e alegria no concelho. A praia e o clima são fulcrais para o sucesso desta festa em homenagem aos mais jovens de Albufeira, que merecem tudo o que há de melhor».