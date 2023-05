Albufeira sensibilizou para o uso seguro de trotinetes e bicicletas elétricas

O município de Albufeira promoveu uma ação de sensibilização sobre o uso seguro de trotinetes e bicicletas elétricas.

A ação de sensibilização contou com as intervenções de Rui Ribeiro, presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Sérgio Gregório, Sargento-Chefe da Guarda Nacional Republicana (GNR), Rosa Pita, vice-presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa e João Paulo Justino, responsável da formação do ACP, na véspera do Dia Europeu da Segurança Rodoviária, dia 8 de maio.

Cláudia Guedelha, vereadora responsável pela Educação, referiu que «as bicicletas e as trotinetes elétricas são uma realidade relativamente recente nas nossas cidades, que têm vantagens e perigos que é importante analisar, discutir e sensibilizar os utilizadores, de preferência desde os primeiros anos de escolaridade».

A autarca sublinhou que «a Câmara Municipal de Albufeira está particularmente atenta a estas questões, quer através das ações de sensibilização que realiza regularmente na Escola Fixa de Trânsito e nas próprias escolas, quer através da organização de ações como esta dirigida à comunidade».

É importante que todos se preparem para este novo desafio, crianças, jovens, pais, escolas, cada um deve desempenhar o seu papel em prol da segurança, concluiu.

As políticas de mobilidade têm incentivado o uso de bicicletas e trotinetes elétricas com enormes vantagens em termos ambientais, sendo uma excelente alternativa para percursos mais curtos, podendo inclusivamente ser combinado com a utilização de transportes coletivos, evitando o recurso ao automóvel privado.

Mas há que ter especial atenção às questões de segurança, sobretudo no que respeita às trotinetes, uma das principais tendências da micromobilidade nos próximos anos.

De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, os acidentes com trotinetes registados pela GNR e PSP aumentaram de 87, em 2020, para 249, em 2021, um aumento preocupante.

Das intervenções dos especialistas convidados há a reter as seguintes regras de circulação para os utilizadores de trotinetes:

Quem circula de trotinete está sujeito às regras de trânsito – as trotinetes elétricas com motor até 250 W e limitadas a 25 Km/h equiparam-se a velocípedes e devem circular na ciclovia (quando não existe ciclovia deve circular na estrada, sempre encostado à direita);

Devem sinalizar-se as manobras e mudanças de direção com as mãos; usar luzes e refletores ao anoitecer ou em condições de fraca visibilidade; manter a distância de segurança que permita travar e desviar-se dos obstáculos, ter atenção às condições do piso e não circular com mais de um ocupante;

É proibido circular nos passeios, se tiver que atravessar um, deve fazê-lo com a trotinete pela mão;

É proibida a utilização de telemóvel, bem como de auscultadores;

Apesar de não ser necessária carta de condução para circular de trotinete, os condutores podem ser punidos se a taxa de alcoolemia for superior ao permitido pelo Código da Estrada;

É, igualmente, obrigatório ter sempre um documento de identificação.

Apesar de não ser obrigatório o uso de capacete pelos condutores de trotinetes e de bicicletas elétricas, o mesmo é sempre aconselhável por razões de segurança, à semelhança do seguro, que apesar de não ser obrigatório é aconselhável a contratação de um seguro de responsabilidade civil que abranja danos a terceiros.