Albufeira retoma atividades de apoio a pessoas com deficiência

O programa de atividades de apoio para pessoas com deficiência do concelho de Albufeira regressam às Piscinas Municipais em novembro.

O município de Albufeira vai retomar as atividades para pessoas portadoras de deficiência no «Espaço Integrar» já no próximo mês de novembro, com o «Brinca Comigo», «Grupos Terapêuticos», «VAI» e «Yoga Adaptado».

O conjunto destas atividades visa, segundo a autarquia, «melhorar as competências sensoriomotoras; promover a vida ativa e inclusão das pessoas com deficiência; facilitar a interação positiva entre pais e encarregados de educação e crianças; prevenir a incapacidade de crianças com perturbação da relação e comunicação e promoção a autoestima».

Todas as ações vão decorrer nas instalações das Piscinas Municipais de Albufeira com horários específicos.

O «Brinca Comigo», destinado a pais e filhos com idades compreendidas entre um e cinco anos, acontece às segundas-feiras, das 08h00 às 11h00.

Os «Grupos Terapêuticos» são para crianças e adolescentes entre os 10 e 18 anos, com perturbação de coordenação motora, associada ou não a outras perturbações do desenvolvimento, e estão marcadas para segunda e quarta-feira, das 14h00 às 18h00.

Por sua vez, o «VAI – Vida Ativa e Inclusão de Pessoas com Deficiência» faculta apoio a adultos jovens com deficiência intelectual e/ou com autismo, carecendo ainda de dia e horário definido.

Já o «Yoga Adaptado» vai ter lugar à sexta-feira, das 16h15 às 17h15 para alunos do 1º ciclo, e das 17h45 às 18h45 para os jovens do 2º e 3º ciclo.

Os pais ou encarregados de educação com interesse em participar, deverão contactar os serviços através de contacto telefónico (289599684/289246907) ou via e-mail (integrar@cm-albufeira.pt), cedendo os seguintes dados: nome, idade, problemática da criança, atividade ou atividades pretendidas, disponibilidade de horário, contacto de e-mail e telefónico.