A Rua José Fontana, localizada numa das zonas mais turísticas de Albufeira, também já começou a ser intervencionada com vista a melhorar a segurança dos peões e a fluidez do trânsito.

A empreitada que já começou com a intervenção nos passeios, junto à pastelaria Martinique, consiste na repavimentação da estrada, colocação de sinalética e substituição da rede de iluminação pública, ao nível das colunas, por equipamento mais leve e com maior segurança, e das luminárias por tecnologia Led, com ganhos significativos em termos de eficiência energética.

Trata-se de um investimento a rondar os 135 mil euros, prevendo-se que os trabalhos fiquem concluídos no próximo mês de abril.

As obras destinadas ao melhoramento da via pública continuam, de forma faseada, com vista a causar o mínimo de transtorno a automobilistas e peões.

Os trabalhos na Estrada de Santa Eulália já vão bastante avançados, pelo que entretanto já se deu início à empreitada contígua de requalificação da Rua José Fontana, o arruamento que vai da rotunda junto à descida para a Praia da Oura até à rotunda da Estrada de Santa Eulália, junto à pastelaria Martinique.

As obras começaram com a intervenção nos passeios, junto à rotunda da pastelaria Martinique, com vista a prepará-los para receber as infraestruturas necessárias no âmbito das acessibilidades e da iluminação pública.

Para além dos trabalhos preparatórios de levantamento do alcatrão, terraplanagens e demolições necessárias à repavimentação, a obra contempla a substituição/instalação de sinalética horizontal longitudinal e transversal, criação de acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida e deficiência visual e a substituição da rede de iluminação pública.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira destaca «que se trata de uma intervenção fundamental para melhorar a fluidez e a segurança viária, numa zona turística de grande movimentação de pessoas e veículos».

Além da repavimentação, toda a iluminação pública da zona será substituída, nomeadamente as pesadas colunas de betão, que irão dar lugar a outras de material mais leve e mais seguro, no caso da ocorrência de acidentes, bem como as antigas luminárias que irão funcionar com tecnologia Led «com vantagens significativas em termos de eficiência energética», esclarece José Carlos Rolo.

A Câmara Municipal de Albufeira apela à compreensão de automobilistas e peões para os inevitáveis transtornos causados no decurso dos trabalhos.

Para evitar maiores constrangimentos não haverá cortes de trânsito, tendo a autarquia optado pela situação de trânsito alternado, solução compatível com a dimensão e localização da obra.