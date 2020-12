Albufeira requalifica estrada entre Santa Eulália e Olhos de Água

Obra significa um investimento superior a 700 mil euros.

A Câmara Municipal de Albufeira assinou, no dia 3 de dezembro, o contrato para repavimentação da Estrada de Albufeira, numa extensão de aproximadamente quatro quilómetros, entre a rotunda da Martinique, em Santa Eulália, e a Rotunda de Olhos de Água.

A obra, com um valor de adjudicação superior a 700 mil euros, tem arranque previsto para início de janeiro de 2021 e inclui a substituição da rede de abastecimento de águas, trabalhos preparatórios de pavimentação (remoção do pavimento e reparação de patologias existentes), execução de novo pavimento feito à base de uma mistura betuminosa com betume modificado com média percentagem de borracha, substituição da sinalização vertical e colocação de sinalização horizontal.

«Trata-se de uma zona de grande movimento, que dá acesso a várias praias, unidades hoteleiras e de restauração com impacto significativo sobre o volume de trânsito, pelo que é fundamental criar condições de fluidez e de segurança, quer para residentes e turistas quer para os empresários e fornecedores que diariamente necessitam de se deslocar por aquela estrada para trabalhar», destaca José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

Entretanto, a autarquia aguarda visto do Tribunal de Contas para dar início à Requalificação da Estrada da Mosqueira e à Requalificação da Avenida dos Descobrimentos, desde a rotunda dos Golfinhos até à Rotunda da Orada, obras que têm os respetivos contratos aprovados desde o passado mês de outubro.

A execução das duas empreitadas, que implica um investimento global superior a 2,5 milhões de euros, irá incidir sobre a rede de abastecimento de águas, que no caso da estrada da Mosqueira inclui também a rede de drenagem de águas pluviais, repavimentação, substituição da sinalização vertical e colocação de sinalização horizontal.

José Carlos Rolo esclarece que no último ano «têm sido intervencionadas várias estradas e caminhos em diversos pontos do concelho. Estamos conscientes que, apesar do nosso esforço, ainda há muito por fazer. No entanto, não é possível nem desejável que se faça tudo ao mesmo tempo, para além de que temos que contar com os timings necessários à realização dos concursos e aos vistos prévios do Tribunal de Contas».