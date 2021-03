Albufeira requalifica drenagem e pavimento de ruas na baixa da cidade

Ruas Alves Correia e Ferreira de Castro, na baixa de Albufeira, estão a sofrer várias obras de remodelação.

A Câmara Municipal de Albufeira está a levar a cabo obras de requalificação das Ruas Alves Correia e Ferreira de Castro, na baixa de Albufeira, que incidem na remodelação da rede de abastecimento de água ao longo de 220 metros, bem como na substituição da rede de águas residuais domésticas (esgotos) e pluviais (água da chuva), nomeadamente no que se refere ao reforço da drenagem superficial, o que irá ajudar a prevenir futuras inundações no local.

Após a conclusão dos trabalhos ao nível do subsolo, será efetuada a requalificação das vias com a colocação de calçada de sienito na zona pedonal da Rua Alves Correia, entre o cruzamento da Rua do MFA e o Largo Eng.º Duarte Pacheco.

Apesar deste troço da rua ser em calçada, a obra contempla um corredor em lajetas de sienito que têm por objetivo melhorar as condições de mobilidade.

No restante troço da Rua Alves Correia, entre a rua do MFA e a travessa Alves Correia, está previsto um corredor em betuminoso com quatro metros de largura, para que continue a haver circulação de veículos no local. O resto da rua será preenchida em calçada e ficará ao nível da estrada.

Com vista à uniformização em termos estéticos e funcionais, também a Rua Ferreira de Castro irá levar um corredor de quatro metros de largura em betuminoso com a restante área em sienito ao nível da estrada.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, frisa que se trata «de aproveitar o confinamento geral e consequente constrangimento à circulação na via pública para avançar com obras imprescindíveis para o melhoramento do concelho».

Rolo sublinha que «as obras, para além de darem uma imagem mais ordenada à baixa da cidade e de melhorarem a segurança de veículos e peões, incluem a remodelação de infraestruturas de abastecimento de água e águas residuais domésticas com mais de 40 anos, bem como o reforço do sistema de drenagem superficial, o que irá contribuir para prevenir futuras inundações na zona».