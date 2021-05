Albufeira quer fibra ótica em 85% do concelho até final do ano

Autarquia celebrou protocolo com a Altice para atingir a meta.

A Câmara Municipal de Albufeira e a Altice Portugal (MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.) estabeleceram uma parceria que tem por objetivo promover a expansão da rede de fibra ótica no concelho e a utilização recíproca de condutas, pertencentes a cada uma das entidades, que já se encontrem instaladas na área geográfica do município.

O protocolo de colaboração foi assinado ontem, quarta-feira, dia 12 de maio, durante a manhã, pelo presidente do município, José Carlos Rolo, e pelo membro do Comité Executivo da Altice, João Teixeira.

A operadora promete «executar até ao final deste ano de 2021 a expansão da rede de fibra ótica» em Albufeira, de forma a alcançar uma taxa de disponibilidade igual ou superior a 85 por cento do número de fogos do concelho.

José Carlos Rolo realçou o facto de «estarmos perante a assinatura de um protocolo entre duas entidades, uma pública e uma privada, focado num objetivo comum e na mesma missão, que passa por servir melhor os cidadãos residentes, mas também todos aqueles que nos visitam, os turistas por quem tanto ansiamos que cheguem nos próximos meses».

«Este momento que estamos a presenciar tem uma atualidade enorme», frisou o autarca, recordando a Estratégia Portugal 2030 e a questão dos fundos do próximo Quadro Comunitário de Apoio, em que uma das agendas é dedicada à Transição Digital.

Na opinião do edil, «esta questão não se prende apenas com motivos relacionados com a pandemia, que desde logo alterou a forma como trabalhamos e nos relacionamos com os outros. Veja-se, por exemplo, as reuniões através das plataformas digitais, o teletrabalho e o ensino à distância. É claro que o ser humano precisa das relações interpessoais, que vão continuar a existir, mas estamos cada vez mais vocacionados para a utilização de plataformas digitais para nos reunirmos de forma rápida e expedita, evitando grandes deslocações e perdas de tempo».

Por outro lado, acrescentou, «as tecnologias digitais são fundamentais para o bom funcionamento das escolas e o sucesso educativo dos nossos alunos. Refira-se que no início da pandemia não estávamos preparados para o ensino à distância e o município teve que adquirir tablets e computadores portáteis com acesso à internet para que os alunos dos vários graus de ensino pudessem usufruir das aulas online».

«É este o mundo onde vivemos e daí a importância das boas redes de comunicação», considerou José Carlos Rolo, que terminou a sua intervenção justificando este protocolo: «quando o sinal da internet é fraco, isso implica problemas no âmbito da aprendizagem, do ensino, da comunicação e da eficiência ao nível do mundo laboral. Por isso, temos que tentar a cada passo, a cada dia, melhorar as condições para que possamos fazer esta transformação digital da sociedade. No entanto, convém sublinhar que a missão de um município não são as tecnologias de informação, para isso precisamos de parceiros e a Altice Portugal é um parceiro privilegiado para que possamos levar a bom porto o nosso objetivo e as metas que ansiamos e que são extremamente atuais».

João Teixeira, por sua vez, referiu que em contraciclo com a pandemia, a Altice voltou ao terreno para perceber as necessidades que o país enfrenta: «tal como o presidente José Carlos Rolo referiu, também acho que nada vai voltar a ser igual, mas acredito que vamos ter que encontrar um modelo híbrido que passa por alguns dos costumes que tínhamos anteriormente tornarem-se mais digitais e outros voltarem a ser como eram», sublinhou.

No âmbito dessa transição e dessa digitalização, a Altice está a investir juntamente com o município, criando um modelo de parceria aberto que visa promover a expansão da fibra ótica no concelho de Albufeira. A propósito do referido compromisso, o membro da Altice explicou que «vai sempre haver zonas em que não vamos conseguir chegar, mas neste modelo de parceria vamos deixar a porta aberta para falar, tentar perceber e resolver as situações», disse.

Até final de 2021, «prevemos cobrir 85 por cento da área do município, o restante fica para uma segunda fase, mas fica aqui o repto: se identificarem algumas zonas que sejam importantes e que careçam de fibra ótica, estamos disponíveis para nos sentarmos à mesa e perceber o que podemos fazer em conjunto», rematou João Teixeira.