Albufeira: Queda acidental em falésia mata homem na praia dos Tomates

No local estiveram elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão, INEM e Bombeiros de Albufeira.

Um homem de nacionalidade britânica, com cerca de 70 anos, morreu na manhã de hoje, quinta-feira, 21 de outubro, depois de alegadamente ter sofrido uma queda acidental enquanto caminhava numa falésia na zona da praia dos Tomates, no concelho de Albufeira.

​Na sequência do alerta recebido cerca das 9h40, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão.

Para o local deslocaram-se também elementos dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O corpo da vítima foi localizado no areal junto à falésia, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM.

Os elementos da Polícia Marítima retiraram o corpo para fora da praia, tendo o mesmo sido posteriormente transportado para o Instituto de Medicina Legal de Portimão pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira.

O Comando-local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.