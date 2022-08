Albufeira promove festa em honra de Beato Vicente de Santo António

Albufeira volta a promover a festa em honra de Beato Vicente de Santo António, iniciativa da Paróquia de Albufeira que conta com a colaboração do município.

As comemorações têm início na próxima quarta-feira, dia 31 de agosto, com a Oração do Terço com os Mártires, a decorrer na Igreja Matriz, às 21h30. No dia 1 de setembro, a missa volta a ser celebrada às 21h30, na Igreja Matriz, dando-se a Adoração Eucarística pelos cristãos perseguidos.

Na véspera do aniversário do martírio de São Vicente, dia 2 de setembro, às 21h30, realiza-se a Via Sacra com os Mártires, na Igreja Matriz.

No sábado, dia 3 de setembro, decorrem eucaristias vespertinas na Capela do Beato Vicente e na Capela dos Olhos de Água, às 19h00 e às 21h00, respetivamente.

Já a 4 de setembro (domingo), as celebrações começam logo no período da manhã com a Eucaristia Dominical, às 9h30 na Igreja Matriz e às 11h45 na Capela do Beato Vicente. Mais tarde, às 17h00, realiza-se a Eucaristia da Festa em Honra do Beato Vicente de Stº. António, seguida da procissão pela cidade.

Frei Vicente de Santo António, conhecido como São Vicente de Albufeira ou Beato Vicente, foi um religioso missionário português da Ordem de Santo Agostinho, que nasceu em 1590 no Castelo de Albufeira.

Os seus pais educaram-no na piedade e bons costumes e, passada a infância, enviaram-no para Lisboa onde, depois de ter revelado talento na carreira eclesiástica, foi ordenado sacerdote aos 27 anos.

Em 1523 foi para o Japão, onde viu-se obrigado a mudar de traje e de nome, fazendo-se caixeiro ambulante pelas ruas de Nagasaki para poder entrar nas casas e introduzir-se nas famílias, onde converteu e encorajou os cristãos perseguidos.

Durante anos trabalhou na catequese, pregando a Boa Nova e administrando os Sacramentos. Tendo passado por Espanha, México e Filipinas, acabou martirizado no Japão a 3 de setembro de 1623. Foi beatificado na Igreja Católica pelo Papa Pio IX a 7 de Julho de 1867. Esta figura histórica foi reabilitada nos anos 60 do século XX pelo Padre Semedo Azevedo, tendo-se realizado a 3 de setembro de 1965 o primeiro cortejo em honra deste filho da terra.