Albufeira promove campanha para atrair turistas todo o ano

«Albufeira Todo o Ano» é a nova campanha, que abrange todo o país, com o objetivo de captar turistas também fora da época alta.

Com o objetivo de sensibilizar os turistas nacionais e estrangeiros a escolherem Albufeira como destino de férias todo o ano, o município acaba de lançar uma campanha para captação de visitantes, que se materializa em outdoors, mupis e ecrãs LED tanto no concelho, como noutras cidades da região e do país.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, afirma: «o nosso concelho não é só sol e praia, temos muito mais para oferecer e condições climatéricas excecionais que nos permitem receber turistas em todas as épocas do ano», apelando aos visitantes para marcarem «já as suas férias de inverno».

Refira-se que o Algarve foi considerado, pela 10ª vez, pelo World Travel Awards, o melhor destino de Praia da Europa e a Praia da Falésia, em Albufeira, foi eleita a 6ª Melhor Praia do Mundo, pelo Tripadvisor.

Além do clima temperado, e das melhores praias do mundo, há muitas mais razões para os turistas escolherem Albufeira ao longo de todo o ano, sublinha o edil.

«Somos gente hospitaleira que sabe receber, tem orgulho na sua identidade, a melhor gastronomia do mundo, cadeias de hotéis, bares e restaurantes de grande qualidade, paisagens de cortar a respiração, bem como um património natural, histórico e arqueológico na zona do barrocal com o aspirante a Geoparque da UNESCO que merece visita», enumera o autarca.

As atividades marítimo-turísticas que levam os turistas «a descobrir os nossos bonitos 30 quilómetros de costa, percursos pedestres e passeios de bicicleta, infraestruturas desportivas que nos permitem acolher e organizar eventos de grande projeção e receber estágios de equipas internacionais, uma arquitetura típica que ainda se pode apreciar na zona antiga da cidade e nas povoações do interior do concelho, bem como alguns dos melhores campos de golfe da região», merecem também destaque de acordo com José Carlos Rolo.

Conscientes desta realidade, o município de Albufeira decidiu promover, assim, a campanha de sensibilização «Albufeira Todo o Ano», que procura envolver os turistas que escolhem este concelho como destino de férias.

«Temos muito para oferecer fora da época alta do turismo. Visite Albufeira todo o ano!», convida o autarca.