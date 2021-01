Albufeira prolonga prazo para alunos utilizarem Cheque Prenda natalício

Município de Albufeira assinou em dezembro um Protocolo com a ACRAL – Associação de Comércio e Serviços do Algarve, que permitiu oferecer um Cheque Prenda, no valor de quinze euros, a cerca de 8 mil alunos, no âmbito da iniciativa «Município Presente».

Agora, devido ao agravamento da pandemia, a autarquia decidiu prolongar o período em que o voucher pode ser descontado na rede de lojas aderentes, inicialmente fixado entre 21 de dezembro e 31 de janeiro, até ao próximo dia 31 de março.

Os benefícios mantêm-se, neste voucher intitulado «Cheque Prenda», oferecido no passado mês de dezembro a todos os alunos do concelho, do pré-escolar ao ensino secundário, com o duplo objetivo de apoiar as famílias, para que todas as crianças recebessem um presente no Natal, e simultaneamente ajudar o comércio local, enfraquecido pela diminuição de rendimentos provocada pela pandemia.

O investimento nesta medida rondou os 120 mil euros, e a lista de estabelecimentos aderentes pode ser consultada aqui.