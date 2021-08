Albufeira: Prisão preventiva para homem que extorquia comerciantes

Investigação durou cerca de dois anos.

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Albufeira, deteve na segunda-feira, dia 2 de agosto, um homem de 35 anos por extorsão, ofensas à integridade física e furto, naquele concelho.

A investigação, que durou cerca de dois anos, permitiu aos militares da Guarda apurar que «o detido extorquia dinheiro mensalmente a funcionários do ramo do comércio, bem como a outros indivíduos, através de ameaças físicas e psicológicas, para satisfazer as suas necessidades financeiras». No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção.

O detido foi presente a primeiro interrogatório ontem, terça-feira, dia 3 de agosto, no Tribunal Judicial de Albufeira, tendo sido determinada a medida de coação de prisão preventiva.