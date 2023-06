Albufeira presta homenagem ao Imortal Basket Club

Município de Albufeira homenageia Imortal Basket Club por se ter sagrado Campeão Nacional em Sub-23 masculinos na época 2022-2023.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, acompanhado do vice-presidente, Cristiano Cabrita, e do vereador Ricardo Clemente, recebeu ontem, dia 12 de junho, no Salão Nobre, a equipa Sub-23 do Imortal Basket Club, o presidente do clube, treinadores, fisioterapeutas, diretores da equipa e Direção do Imortal, num encontro que teve por objetivo reconhecer o mérito desportivo pela equipa se ter sagrado Campeã Nacional da 1ª Divisão de Basquetebol em sub-23 masculinos na época 2022-2023.

José Carlos Rolo destacou que a equipa Sub-23 fez jus aos seus pergaminhos de «Clube Imortal» ao arrecadar o título de campeão nacional em sub-23 na época desportiva 2022-2023, «o que é sempre uma enorme alegria e uma honra para toda a comunidade albufeirense».

O presidente sublinhou «que não podia deixar de receber a equipa, nesta casa que é de todos, a seguir à conquista do troféu, exposto nesta mesa como símbolo do esforço e da resiliência de todo o coletivo aqui presente».

O autarca felicitou os jogadores, principais obreiros desta vitória, tendo destacado que não seria possível alcançar este resultado sem o trabalho e a dedicação de todo o corpo técnico, pais e Direção do Clube, a quem dirigiu palavras especiais de agradecimento. «Refira-se que os dirigentes têm um trabalho muito importante, de voluntariado, feito com espírito aberto e colaborativo em relação ao Clube, à causa desportiva e à comunidade.

São estas pessoas que com o seu empenho, juntamente com os jogadores e o corpo técnico, que conseguem fazer muito com verbas pouco elevadas, comparativamente a outros clubes e países com grandes orçamentos, mas nós Câmara Municipal estamos cá para ajudar financeiramente no que nos for possível, bem como na vertente logística».

Para além dos resultados obtidos a nível competitivo, o edil felicitou, também, o Clube pelo trabalho desenvolvido na área da formação, investimento que considerou fundamental para o crescimento e desenvolvimento do Clube, nomeadamente para a obtenção de bons resultados no futuro «e esta equipa é bom exemplo disso», afirmou.

José Carlos Rolo não quis deixar de frisar a importância das classes de formação na transmissão de valores como o respeito, a disciplina, a interajuda e o fair play, tendo salientado que este processo faz parte da educação informal dos jovens com a vantagem de que os comportamentos aprendidos são replicados no seu dia-a-dia.

O autarca terminou a sua intervenção, sublinhando «a importância de reconhecer o trabalho desenvolvido pela equipa, mas também, e sobretudo, os resultados alcançados que dignificam o Clube e a cidade de Albufeira a nível desportivo».

O presidente do Imortal Basket Club agradeceu toda a ajuda recebida por parte da Câmara Municipal de Albufeira na pessoa do seu presidente e do vicepresidente, tendo realçado que «a equipa de sub-23 é constituída, também, por atletas sub-18, alguns dos quais não puderam estar presentes nesta homenagem por estarem a representar seleções nacionais e só agora estarem a regressar a casa».

Jorge Guerreiro sublinhou que a vitória alcançada foi mérito destes «heróis», do seu trabalho árduo, bem como da equipa técnica e da Direção. Refira-se que «a par do Benfica, o Imortal é o clube que tem equipas seniores masculinas e femininas na Liga e, agora, na Proliga uma equipa de Sub-23 de formação; todos atletas da casa. Para o próximo ano vamos ter mais uma dor de cabeça com as deslocações, mas isso a seu tempo se verá», concluiu.

Cristiano Cabrita, vice-presidente e responsável pelo pelouro do Desporto e Juventude estava visivelmente satisfeito com os resultados alcançados pela equipa e «desejou que a próxima época desportiva seja ainda melhor para o Clube e para os jogadores», tendo aproveitado para «agradecer o esforço e empenho de todo o coletivo».

No final foram entregues diplomas de Reconhecimento de Mérito Desportivo ao Clube, o qual foi recebido pelo presidente Jorge Guerreiro, e individualmente a todos os atletas, aos treinadores, fisioterapeutas e Diretores desportivos.

Esta semana, ainda, serão reconhecidos pelo Município pela sua prestação desportiva o Padernense Clube, o Albufeira Futsal Clube e o Grupo Desportivo e Recreativo de Olhos de Água.