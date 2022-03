Albufeira prepara-se para acolher refugiados ucranianos

Município de Albufeira já está a preparar a chegada de refugiados ucranianos numa ação coordenada com as forças vivas do concelho.

O Salão Nobre acolheu na manhã de ontem, dia 3 de março, uma reunião entre o presidente da Câmara Municipal, José Carlos Rolo, vereadora Cláudia Guedelha, da Proteção Civil, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, Bombeiros Voluntários, Juntas de Freguesia, párocos e o Padre Andriy Voukunovych responsável pela Associação Alegria de Leste – Apoio Aos Imigrantes do Algarve, sedeada em Albufeira e Lyudmyla Voznyuk, responsável peça Associação Anjos da Misericórdia.

«Temos que ser organizados e coordenados sob pena de desperdiçarmos esforços e bens», reiterou o autarca José Carlos Rolo.

«A qualquer momento, pode chegar a Albufeira um autocarro com cerca de 60 refugiados da Ucrânia», salientou Andriy Voukunovych, na reunião convocada pela Câmara Municipal de Albufeira, no sentido de organizar uma resposta concertada entre todas as forças vivas do concelho, quanto a medidas de apoio que o município vai prestar aos refugiados ao nível da solidariedade, acolhimento e integração.

A Câmara Municipal de Albufeira disponibiliza desde já a linha direta da Proteção Civil «para apoio à comunidade ucraniana residente no concelho e aos ucranianos que cheguem a Albufeira por força do conflito militar que o país está a viver e o mesmo se aplica à população russa que vive, de igual modo, situação semelhante.

Neste momento Albufeira dispõe de capacidade de alojamento para os refugiados ucranianos, bem como de alimentos e roupas suficientes. Ficou a alerta para que não haja mais doações alimentares ou têxteis, o mesmo não se podendo dizer de medicamentos e produtos de primeiros socorros.

Os Bombeiros Voluntários de Albufeira têm mais de uma centena de paletes com alimentos e roupas. A resposta às necessidades dos refugiados passará também por estabelecimento de aulas de ensino regular ucraniano para as crianças e aulas de Língua Portuguesa. O emprego é um fator que será assegurado, concorrendo para isso uma reunião que irá ter lugar amanhã, na AMAL, entre todos os municípios, para uma resposta coordenada de toda a região face a este conflito militar e consequente crise humanitária.