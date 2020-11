Albufeira prepara obra de requalificação do Caminho da Baleeira

Obra contempla também a remodelação da rede de abastecimento de águas e de saneamento básico.

A empreitada de Pavimentação do Caminho da Baleeira, em Albufeira, está prestes a arrancar, num investimento superior a 700 mil euros que dotará aquela via de melhores condições de circulação.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal, destaca a importância desta obra, «que a somar a um conjunto mais vasto de intervenções, faz parte da estratégia global do município com vista à requalificação da rede viária do concelho para os anos de 2020 e 2021, cujo investimento total ronda os 20 milhões de euros».

Refira-se que a presente empreitada incide sobre a pavimentação de um troço do Caminho da Baleeira, atualmente em tout-venant, e a repavimentação do troço da Rua do Farol, Ponta da Baleeira e da restante extensão do Caminho com o mesmo nome.

Paralelamente, as zonas mais estreitas irão ser alargadas, para que seja possível a passagem de dois veículos em simultâneo em segurança, sendo que para o efeito irão ser construídos muros em pedra natural num dos troços.

A empreitada contempla a remodelação da rede de abastecimento de águas e de saneamento básico (troços da Rua do Farol, Ponta da Baleeira e Caminho da Baleeira), colocação de novos pontos de iluminação pública, instalação de contentores de RSU (resíduos sólidos urbanos) e ecopontos, pavimentação, alargamento da via e construção de muros confinantes.