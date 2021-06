Albufeira prepara inscrições para frequência dos ATL no próximo ano letivo

Vagas são limitadas e só devem ser inscritas as crianças «que tenham mesmo necessidade» de frequentar o ATL.

O período de inscrições para a frequência dos Centros de Atividades de Tempos Livres (ATL) do concelho de Albufeira, no próximo ano letivo, tem a sua primeira fase entre os dias 28 de junho a 9 de julho, destinando-se neste período à renovação de inscrições dos alunos que já tenham frequentado o mesmo ATL no ano transato.

No ato de renovação, deverá ser preenchida a ficha de inscrição e anexados os comprovativos do horário de trabalho dos encarregados de educação.

Já as novas candidaturas poderão ser feitas a partir de dia 12 de julho. Nestes casos, será necessário anexar os seguintes documentos: declaração da entidade patronal dos pais/encarregados de educação relativamente ao horário de trabalho dos mesmos com indicação dos períodos de férias (a falta deste documento pode levar à exclusão do aluno do ATL, ou ficar impedido de o frequentar enquanto a situação não for regularizada), documento comprovativo da Segurança Social ou do Centro de Emprego, em caso de doença, maternidade e/ou desemprego, e cópia autenticada do teor da decisão homologatória e/ou sentença relativa às responsabilidades parentais (quando aplicável).

Em Albufeira existem dez Centros de ATL, localizados em Paderne, Ferreiras, Fontainhas e Olhos de Água (Agrupamento de Ferreiras); Correeira, Caliços e Vale Pedras (Agrupamento de Escolas de Albufeira) e Avenida do Ténis, Guia e Vale de Parra (Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente). Funcionam de segunda a sexta-feira, das 17h00 às 18h30 e durante as interrupções letivas, das 9h00 às 17h00.

Os ATL do concelho de Albufeira são equipamentos educativos de apoio familiar, inseridos nas escolas do 1º Ciclo, que visam dar resposta aos alunos cuja retaguarda familiar não consiga oferecer este tipo de suporte, nomeadamente proporcionar atividades lúdico-pedagógicas que visam motivar a criatividade e o desenvolvimento harmonioso das crianças.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, sublinha que «o Município tem feito um forte investimento neste tipo de infraestruturas educativas, mas que tem consciência que não são suficientes para atender a todos os pedidos».

«As vagas são limitadas em função de cada equipamento e das respetivas normas de funcionamento, podendo as mesmas ser reduzidas por questões de segurança e da atual situação epidemiológica», explicou José Carlos Rolo, apelando aos pais/encarregados de educação «que inscrevam apenas as crianças que tenham mesmo necessidade de frequentar o ATL».

As inscrições serão efetuadas online, não dispensando a consulta e a aceitação das normas de funcionamento disponíveis no portal da Educação do Município. A falta da documentação mencionada impossibilita a inscrição no ATL, assim como a falta de veracidade dos dados solicitados.

Podem ser obtidas mais informações através dos telefones 289 599 611 e 289 599 652, ou pelos endereços de email fernando.andre@cm-albufeira.pt e dulce.bernardo@cm-albufeira.pt. Também podem ser contactados os vários ATL.