Albufeira: Praticante de parapente cai na Praia do Alfamar

Resgatada praticante de parapente após queda na Praia do Alfamar em Albufeira. Tratava-se de uma mulher de 21 anos, de nacionalidade suíça.

Uma mulher de 21 anos, de nacionalidade suíça, foi hoje resgatada depois de ter sofrido uma queda, enquanto praticava parapente na Praia do Alfamar, no concelho de Albufeira.

​Na sequência de um alerta recebido pelas 11h15, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar para a queda de uma pessoa na praia do Alfamar, foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão, militares do Programa «Praia Segura», bem como nadadores-salvadores de serviço na praia, elementos dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e o INEM.

À chegada ao local, constatou-se que a vítima estava consciente, mas apresentava fortes dores, tendo sido de imediato assistida e imobilizada pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, com o apoio dos militares do Programa «Praia Segura».

A vítima foi posteriormente transportada pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, para uma unidade hospitalar.

O Comando-local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.