O primeiro seminário «Segurança em Eventos – Destinos Turísticos» vai ser realizado pelo município de Albufeira na quinta-feira, dia 30 de março, no Auditório Municipal.

O primeiro Seminário «Segurança em Eventos – Destinos Turísticos», a realizar pelo Município de Albufeira na quinta-feira, dia 30 de março, das 9h00 às 18h00, no Auditório Municipal tem por objetivos abordar as principais orientações no âmbito da realização de eventos, nomeadamente no que se refere ao planeamento, organização e coordenação de ações em emergências; clarificar o regime jurídico no âmbito da realização de eventos, concretamente os que ocorrem em recintos itinerantes e improvisados; refletir sobre a necessidade de estruturar e gerir os procedimentos; proporcionar a reflexão sobre as ameaças e a cooperação entre os responsáveis da área da segurança e entender os impactos da realização de eventos em destinos turísticos.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira considera de extrema importância a realização deste tipo de eventos que colocam frente a frente os principais intervenientes e responsáveis pela segurança, proporcionando-lhes a oportunidade de refletirem sobre uma área que tem implicações importantes na imagem dos destinos turísticos.

«O crescimento das viagens e do turismo a nível global fazem da segurança um fator decisivo na altura de escolher o destino das próximas férias. Com o crescimento da indústria turística, aumentou, também, a oferta de grandes eventos a nível nacional e internacional, que reúnem no mesmo espaço milhares de pessoas, com a segurança como fator crítico de sucesso e consequências importantes para a imagem do evento, da cidade e do próprio país que organiza», destaca José Carlos Rolo.

O seminário, que conta com a moderação da jornalista Elisabete Rodrigues, tem a sessão de abertura marcada para as 9h30.

Durante a manhã decorre um painel dedicado à Segurança em Eventos, com os seguintes temas:

«Escolher um destino com (muita) segurança: a perceção de risco dos turistas que visitam o Algarve (Maria Brás – Universidade do Algarve);

Segurança e Gestão do Risco em Eventos e Destinos Turísticos (Daniel Neves – Proteção Civil da Lourinhã);

Como podem as agendas culturais tornar-se importantes atrações turísticas ou a importância do turismo cultural e criativo na imagem de um destino turístico (Alexandra Rodrigues – Universidade do Algarve);

O contributo dos eventos para o desenvolvimento turístico (Carla Ponte – Município de Albufeira).

A sessão de trabalhos retoma a seguir ao almoço, às 14h00, com o segundo painel sobre Gestão de Riscos que conta com as seguintes intervenções:

Dispositivos de emergência médica em eventos de massa (Tiago Augusto – INEM);

Segurança no Turismo na indústria de eventos – Planos de Prevenção e Segurança (Domingos Antunes – Comando Metropolitano de Lisboa);

Operações especiais de segurança em eventos (Paulo Santos – GNR).

O terceiro painel, às 15h00, abordará as Medidas de Autoproteção/Planos de Prevenção e conta com duas intervenções:

Medidas de Autoproteção e Condições de Segurança contra incêndio em recintos itinerantes ou provisórios – RJSCIE e RTSCIE (António Varela – ANEPC Algarve);

Documentos Operacionais: Eventos (Richard Maques – ANEPC Algarve).

O quarto, e último, painel do seminário, que está marcado para as 16h00, é inteiramente dedicado aos seguintes casos práticos:

Fim de Ano em Albufeira (Leonor Luz – SMPC de Albufeira);

Santos Populares (Margarida Castro Martins – SMPC de Lisboa);

Super Bock Super Rock (Mónica Franco – SMPC de Sesimbra).

As inscrições decorrem até ao próximo dia 28 de março (terça-feira), através de email (segurança.eventos@cm-albufeira.pt).

Para mais informações, a organização disponibiliza dois contactos telefónicos (289 599 503/ 289 246 924).