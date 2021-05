Albufeira oferece vales de restauração às famílias do concelho

Iniciativa carece de inscrição e é limitada ao stock existente de 2 mil vales.

A Câmara Municipal de Albufeira assinala o Dia Internacional da Família com a entrega de vales de restauração, no valor unitário de 20 euros, às famílias do concelho.

Ao todo serão disponibilizados 2 mil vales, «para que a população de Albufeira possa ter um momento de convívio, partilha e união familiar, usufruindo de uma refeição num dos vários estabelecimentos de restauração e bebidas do concelho».

Os interessados em receber o vale devem ser residentes no concelho de Albufeira e efetuar a inscrição na iniciativa, através do preenchimento de formulário próprio, disponível aqui, a partir de amanhã, dia 15 de maio, e até ao dia 31 do mesmo mês.

Por cada elemento da família com idade igual ou superior a 10 anos, será entregue um vale de restauração, a que se poderá juntar mais um vale por cada dois elementos da família com idade inferior a 10 anos.

A entrega dos vales será efetuada pela ordem de inscrição, no Gabinete da Família, após email de confirmação por parte dos serviços, estando condicionada ao número de vales disponíveis. Os vales serão posteriormente descontados nos estabelecimentos de restauração e bebidas aderentes até ao próximo dia 31 de julho.

De salientar que o vale será utilizado como forma de pagamento total ou parcial, não havendo lugar a reembolso, no caso do valor da conta ser inferior ao valor do vale. Seguindo a mesma lógica, ficará à responsabilidade do munícipe o pagamento do valor remanescente, sempre que a fatura tenha um valor superior ao do vale de restauração.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, sublinha que a iniciativa, que resulta de uma parceria tripartida do município com a ACRAL – Associação de Comércio e Serviços do Algarve e a AHRESP – Associação da Hotelaria, Restaurantes e Similares de Portugal, tem um duplo objetivo: «por um lado proporcionar às famílias um momento de união e convívio no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Família e, por outro, incentivar e dinamizar a economia local num momento de acentuadas dificuldades para as empresas, na sequência dos efeitos económicos e socias resultantes da pandemia».

O município de Albufeira costuma assinalar o Dia Internacional da Família com um conjunto diversificado de iniciativas abertas à população em geral, «com o objetivo de sensibilizar para a importância do amor, respeito e compreensão no reforço dos laços familiares, promovendo vários momentos de convívio ao longo de todo o dia».

Este ano, devido à atual situação pandémica, a autarquia optou por afetar parte da verba associada ao vale restauração para ser utilizada nas comemorações.