Albufeira oferece vouchers para alunos utilizarem no comércio local

Investimento ronda os 120 mil euros e está incluído num conjunto de iniciativas ligadas ao apoio social e económico, designado de «Município Presente». No total, irão beneficiar desta medida 8000 alunos.

O município de Albufeira, em colaboração com a ACRAL – Associação de Comerciantes do Algarve, vai oferecer um voucher, que funcionará como Cheque Prenda, direcionado a toda a população escolar, no valor uninominal de 15 euros.

Esta oferta destina-se a todas a crianças e jovens que frequentem as instituições do concelho, desde Creches, Jardins de Infância, alunos do 1º, 2º, 3º Ciclos e Secundário. No total, cerca de 8 mil crianças e jovens serão beneficiadas por esta medida, cujo investimento ronda os 120 mil euros.

O objetivo passa por «apoiar as famílias nesta quadra, canalizando recursos de maneira a dinamizar a economia local».

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal, explica que «vamos alocar uma parte substancial dos recursos inicialmente destinados à organização dos eventos ligados à quadra, nomeadamente Natal e Fim de Ano, a iniciativas destinadas ao apoio das famílias e da economia local».

A autarquia vai implementar outras medidas direcionadas para a restauração e para os transportes, que serão anunciadas em breve. O autarca defende que «é necessário reforçarmos o apoio à economia, interligando as necessidades sociais das atuais famílias e trabalhando em rede com os serviços municipais, IPSS e associações empresariais».

A autarquia concluiu recentemente o pagamento das duas fases do Fundo de Apoio Municipal, que implicou um investimento total de 1182000 euros. No total, foram aprovadas 591 candidaturas, entre empresários em nome individual, sociedades comerciais, cooperativas e profissionais liberais.

O apoio traduziu-se na atribuição de uma verba de dois mil euros a fundo perdido, por cada uma das candidaturas aprovadas. Albufeira «foi um dos municípios pioneiros na implementação deste instrumento de apoio», lembra o executivo.

Quanto ao Cheque Prenda, o voucher poderá ser trocado numa rede de lojas e serviços aderentes, entre os dias 21 de dezembro e 31 de janeiro. A adesão à rede de aderentes está já disponível para os empresários locais, mediante um simples registo online, sem custos associados.