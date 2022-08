Albufeira: «Noites no Jardim» de Montechoro com quatro concertos

Meses de agosto e setembro serão marcados por um ciclo de concertos no Jardim de Montechoro.

O Jardim de Montechoro, em Albufeira, vai acolher ao longo dos meses de agosto e setembro quatro concertos inteiramente gratuitos, sempre com início às 21h30.

O primeiro concerto terá lugar no próximo sábado, 6 de agosto, com os Cool Manouche, que irão animar o público ao som de músicas dos anos 40 e dos anos 50. A banda é constituída por Betty M., Luís Fialho, Ray Bartlett e Paulo Silva e nasceu do desejo dos quatro artistas de recriarem «melodias alegres e eletrizantes».

No dia 13 de agosto será o «J&P 4TETO» a marcar presença no Jardim Montechoro, com a comparência do duo João e Patrícia, juntamente com mais dois artistas.

Os músicos irão apresentar um repertório essencialmente acústico e com algumas influências de Bossa Nova, Jazz e Pop. O projeto J&P quarteto é uma extensão do duo J&P juntamente com a colaboração dos amigos e músicos Carlos e Bruno, que abordam outras sonoridades influenciadas por estilos como o Soul, Funk e Rock.

«Terra Sul» apresenta-se em palco no dia 27 de agosto, com a presença de Ricardo Martins e Vítor Bacalhau, dois grandes nomes da música portuguesa. Terra Sul, segundo os artistas, «surge de uma mistura inusitada de música identitária, que reúne, num só estilo, Fado e a Música Tradicional Portuguesa, como o Rock, o Blues e o Country.

O último concerto está a cargo de Sónia «Little B» Cabrita 4TET, no dia 10 de setembro. A artista irá apresentar os seus melhores temas de jazz, enquanto toca bateria.

A entrada livre está sujeita à capacidade de lotação do local.