Albufeira: Marie Cores Vivas na Sala de Exposições dos Olhos de Água

Mostra patente até ao dia 2 de outubro tem entrada livre.

A Sala de Exposições dos Olhos de Água, em Albufeira, recebe de 31 de agosto a 2 de outubro uma exposição de Marie Cores Vivas, artista luso-francesa que desde muito jovem reside na cidade.

Maria Cristina Antão Ladeira nasceu e cresceu em Dijon, França, até que os pais decidiram regressar a Portugal. Desde aí, aprendeu «por si mesma a arte da pintura, dando forma a um gosto precoce pelo desenho, pelas artes e pelos museus».

Diz a artista que os seus «cadernos escolares estavam repletos de desenhos», mas com o passar da juventude distanciou-se do desenho para trabalhar.

No entanto a saúde colocou-lhe diversos desafios na vida: asma, diabetes tipo 1, doença autoimune da tiroide, polineuropatia diabética, retinopatia diabética e edema macular, entre outros problemas que, aos poucos, lhe estão a tirar a visão.

E foram precisamente estas contrariedades que a aproximaram novamente das artes. Marie Cores Vivas voltou a pintar para si, «para a família e para os amigos, descobrindo um trabalho e uma paixão com compreensão e respeito» pelos seus problemas de saúde.

E é também da família que vem o seu nome artístico: Marie-Christine era o seu nome até vir morar para Portugal, e a filha destaca as Cores Vivas das suas pinturas.

As suas criações são nomeadas de acordo com os eventos históricos do passado, correspondentes aos dias em que assina as telas, ou até por instinto.

A artista mostra agora as suas obras mais recentes na Sala de Exposições dos Olhos de Água, todos os dias da semana, entre as 9h00 e as 21h00.

A Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água convida a população «a visitar esta mostra» por si organizada, com entrada livre.