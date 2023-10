Albufeira marcou presença na principal feira de turismo francesa

Parceria entre município e APAL levou Albufeira à IFTM Top Resa, a principal feira de turismo organizada no mercado francês.

Albufeira participou na IFTM Top Resa, a principal feira de turismo organizada no mercado francês, através de uma parceria entre município de Albufeira e APAL – Agência de Promoção de Albufeira.

O certame, exclusivamente profissional e ponto de encontro de grande relevância para o sector, decorreu entre os dias 3 e 5 de outubro. A edição deste ano contou com um total de 170 destinos, 1400 marcas, cerca de 30 mil profissionais de turismo e um total de 80 sessões e conferências.

Albufeira esteve representada num stand que ocupou uma área de 18 metros quadrados (m2) e contou com várias representações, entre as quais oito empresas locais – Details Hotels & Resorts, Apartamentos do Parque, The Prime Energyze, AP Hotels, MGM Muthu Hotels, Algarexperience, 3HB e Edifício Albufeira, além de um balcão de acolhimento. Ao longo de três dias, foi possível desenvolver um conjunto alargado de contactos comerciais e institucionais com diversos agentes do sector que aqui marcaram presença.

A delegação de Albufeira contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, que desenvolveu vários contactos institucionais promovidos pela Cívica, a Associação de Autarcas de Origem Portuguesa em França que mantém uma parceria com o Município há já vários anos.

Para o autarca «esta parceria com a Cívica tem sido muito relevante para a partilha de experiências com autarcas de outras latitudes, com forte ligação a Portugal, mas também no contexto da afirmação de Albufeira como destino turístico de eleição para o mercado francês».

A ação inseriu-se no âmbito do Plano de Atividades da APAL aprovado para 2013, que visa concretizar uma ação concertada entre município, agência e sector privado, para promover Albufeira de forma integrada nos mercados nacional e internacional.

Desidério Silva, Presidente da Direção da APAL, fez também parte da comitiva, tendo destacado «o crescente interesse do mercado francês por Albufeira, como provam os números dos últimos anos, o que justifica a nossa presença neste certame numa conjugação de esforços que nos permita valorizar ao máximo os recursos investidos, promovendo o destino e gerando negócio para as empresas do concelho».

Segundo o Relatório Fluxos Turísticos para Portugal, em 2022, a França posicionou-se como o 4.º mercado turístico da procura externa para o destino Portugal aferido pelo indicador dormidas (quota 9,3 por cento), tendo ocupado o 3.º lugar para o indicador hóspedes (quota 10,3 por cento). No mesmo ano, houve um acréscimo nas receitas turísticas na ordem dos 48,2 por cento face a 2021, que se situaram em 2,9 mil milhões de euros, posicionando-se no 2.º lugar com uma quota de 13,7 por cento. No indicador dormidas, com 24,1 por cento, o Algarve absorve cerca de 1/4 do total desta procura, sendo o segundo principal destino nacional dos turistas provenientes de França, apenas superado pela Área Metropolitana de Lisboa com 31,7 por cento.