Albufeira mantém valores mínimos de impostos para aliviar as famílias

Esta medida dos valores mínimos de impostos no município de Albufeira, implica um investimento autárquico superior a 13,5 milhões de euros.

Em reunião de Câmara do passado dia 19 de setembro, sob proposta do presidente José Carlos Rolo, o município de Albufeira deliberou propor à Assembleia Municipal a fixação de taxas e impostos, mantendo os valores mínimos permitidos por lei.

A medida implica um investimento superior a 13,5 milhões de euros, valor que a autarquia deixa de receber por aplicar as taxas mínimas.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira sublinha que «face ao contexto de crise económica e financeira internacional e por forma a não impor um esforço acrescido em termos de impostos para os cidadãos e para as empresas do concelho, a deliberou aliviar a carga fiscal, à semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos anos».

As propostas seguem, agora, para aprovação da Assembleia Municipal de Albufeira.

Na prática, relativamente ao IRS a autarquia decidiu propor à Assembleia Municipal a fixação de uma participação de 0 por cento dos sujeitos passivos com domicílio fiscal em Albufeira, que incidirá sobre os rendimentos dos contribuintes referentes ao ano de 2024, por forma a não impor um esforço acrescido em termos de impostos à população, aliviando os munícipes da pesada carga fiscal vigente.

No que diz respeito ao IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, a proposta é no sentido da fixação, com referência ao ano de 2023, da taxa de 0,3 por cento para prédios urbanos.

Foi, igualmente, deliberado, propor a redução da mencionada taxa do IMI que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, de acordo com o Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar.

Quanto à taxa municipal de Direitos de Passagem, a autarquia propôs à Assembleia Municipal, relativamente ao ano de 2024, a fixação em 0 por cento, da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, que diz respeito à implementação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal.

De igual forma, foi deliberado propor ao órgão deliberativo a manutenção da Taxa de Derrama para o ano de 2024 nos 0 por cento para os sujeitos passivos com um volume de negócios, no ano anterior, superior a 150. 000,00 € bem como para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150. 000,00 €.

José Carlos Rolo destaca que, «face à atual situação económica e financeira, agravada pela guerra, está a ser muito difícil para as famílias e para as empresas que investem e geram rendimentos no nosso concelho fazerem face ao aumento de custo dos bens essenciais e das matérias-primas, a que acresce o aumento dos juros e dos impostos, pelo que consideramos, que por parte do município é fundamental manter os valores mínimos permitidos por lei para aliviar a carga fiscal dos cidadãos e dos empresários do concelho».

O presidente esclarece que foi graças ao «enorme esforço desenvolvido pela autarquia para alcançar o equilíbrio orçamental das contas públicas, que agora é possível proceder a este desagravamento» da carga fiscal.